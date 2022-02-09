Rusia y Bielorrusia despliegan equipos de guerra cerca de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia mostró el despliegue del sistema de defensa aérea S-400 en el campo de entrenamiento en la región de Brest, en Bielorrusia, como parte de la preparación final para el inicio de ejercicios militares a gran escala. Ucrania también se prepara para una posible guerra.

Horas antes, el Ministerio de Defensa publicó un video de dos bombarderos Tu-22M3 de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas patrullando en el espacio aéreo de Bielorrusia.

Rusia y Bielorrusia comenzarán este miércoles ejercicios conjuntos llamados Allied Resolve 2022, cuyo objetivo es entrenar para repeler un ataque en las fronteras del sur.

Tensiones entre Rusia y Occidente

El nuevo despliegue y los ejercicios planificados se llevan a cabo en un momento en que las tensiones entre Rusia y Occidente son altas por la concentración de tropas de Rusia cerca de su frontera con Ucrania.

Los países occidentales dicen que temen que Moscú pueda estar planeando invadir Ucrania, ya que ha acumulado más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania y ha desplegado 30,000 más en Bielorrusia para ejercicios conjuntos.

Rusia niega invasión a Ucrania

Rusia niega tal plan diciendo que necesita fortalecer su defensa en medio de la expansión de la OTAN hacia el Este.

Bielorrusia comparte su frontera occidental con los miembros de la OTAN Polonia, Lituania y Letonia, mientras que Ucrania se encuentra al sur.

El ejército de Ucrania realizará ejercicios militares del 10 al 20 de febrero en respuesta a los ejercicios rusos en Bielorrusia cerca de la frontera norte de Ucrania, dijo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov.

Rusia niega que esté planeando invadir Ucrania, pero dice que quiere garantías de seguridad que incluyen la promesa de no desplegar misiles cerca de sus fronteras y una reducción de la infraestructura militar de la OTAN.

Si bien Occidente descartó defender a Ucrania con la fuerza militar, prometió utilizar un arsenal de herramientas, incluidos envíos de armas y refuerzo de los países vecinos de la OTAN.

El Papa ora por la paz

En tanto, durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el Papa Francisco oro por la paz en Ucrania y dijo que la guerra es una locura.

El pontífice pidió que el diálogo prevalezca sobre los intereses partidistas para resolver el enfrentamiento de Occidente con Rusia.

