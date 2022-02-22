Inglaterra anuncia sanciones contra cinco bancos de Rusia por Ucrania

Inglaterra anunció sanciones a cinco bancos de Rusia y a tres personas de alto poder adquisitivo, incluido Gennady Timchenko, después de que el presidente Vladimir Putin ordenó el despliegue de tropas en el Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

"Este es el primer tramo de lo que estamos dispuestos a hacer. Se congelarán todos los activos que tengan en el Reino Unido y se prohibirá a las personas afectadas viajar aquí", dijo el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, al Parlamento.

Los bancos sancionados son el Rossiya, el IS Bank, el General Bank, el Promsvyazbank y el Black Sea Bank, mientras que las personas con fuertes capitales, han sido identificados como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg, considerados cercanos al régimen de Rusia.

Inglaterra amenazó con cortar el acceso de las empresas rusas a dólares estadounidenses y a libras esterlinas, impidiendo que obtengan capital en Londres, y con sacar a la luz lo que Johnson llama la "muñeca rusa" de las titularidades de patrimonio y empresas.

El primer ministro ha dado garantías a las autoridades ucranianas sobre el pleno "apoyo" del Reino Unido ante la actual crisis con Rusia.

Si pasa lo peor, entonces una nación europea de 44 millones de hombres, mujeres y niños puede ser blanco de una guerra de agresión plena llevada a cabo sin ningún tipo de justificación.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on the situation in Ukraine | 22 February 2022 https://t.co/gByQwOH1TN — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 22, 2022

Analizan paralizar el gasoducto Nord Stream 2

El suministro energético de Europa no se verá afectado en caso de que sea cerrado el gasoducto Nord Stream 2, diseñado para llevar gas ruso a Alemania, ya que el gasoducto aún no está en funcionamiento, dijo la Comisión Europea.

"Nord Stream 2 todavía no está funcionando, no está suministrando energía a Europa. No es una fuente de energía diferente, es un gasoducto diferente para un proveedor existente... No hay ningún cambio en la situación actual", dijo un portavoz de la Comisión en una rueda de prensa periódica.

El canciller alemán, Olaf Scholz, paralizó hoy la certificación del gasoducto después de que Rusia reconoció a las dos regiones del este de Ucrania.

Nord Stream 2 está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania, evitando el tradicional país de tránsito, Ucrania, en el lecho del Mar Báltico.

Rusia suministra actualmente alrededor del 40 por ciento del gas que consume Europa.