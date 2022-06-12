Rusia remplaza a McDonald’s con su nueva marca local

Durante este domingo, los arcos dorados de McDonald’s han desaparecido en Rusia y fueron sustituidos por la nueva marca rusa "Vkusno & tochka", que significa “Sabroso y eso es todo”.

La apertura de la nueva cadena "Vkusno & tochka", tuvo lugar el Día de Rusia, donde decenas de personas hicieron fila ante el que era el restaurante de una de las franquicias de hamburguesas más famosas del mundo.

El establecimiento de la marca rusa lucía un nuevo logotipo y un nuevo nombre "Vkusno & tochka", además de un nuevo eslogan "El nombre cambia, el amor permanece".

A través de un comunicado, Oleg Paroev, director general de la compañía, anunció que planea abrir alrededor de 200 sucursales para finales de junio y el resto de ellas para finales de verano.

McDonald’s reopened under new branding and Russian ownership in Moscow after the burger giant pulled out of Russia over the Ukraine crisis. The new dawn for Russia’s fast-food scene will initially see 15 branded restaurants open in the capital https://t.co/9VJkGPzZNi pic.twitter.com/JNEPXZEKCf — Reuters (@Reuters) June 12, 2022

“Vkusno & tochka” mantiene algunas similitudes con McDonald’s

La composición de las hamburguesas de la nueva marca rusa no ha cambiado y el equipo de la franquicia estadounidense se ha mantenido hasta ahora en la nueva marca rusa “Vkusno & tochka”.

Como muestra de la prisa que han tenido los nuevos propietarios de la marca rusa por cambiar de marca a tiempo para el lanzamiento, gran parte de los envases de las papas fritas y las hamburguesas eran blancos, al igual que los vasos de las bebidas, mientras que las bolsas de comida para llevar eran marrones.

El antiguo logotipo de McDonald's en los paquetes de ketchup y otras salsas estaba cubierto con marcas negras improvisadas.

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Comparan precios y productos de la nueva marca rusa

El menú de la nueva marca rusa "Vkusno & tochka", es más reducido y no ofrece la famosa Big Mac ni los famosos postres de la franquicia como el McFlurry.

Por otro lado, en comparación con la franquicia estadounidense, una hamburguesa doble con queso cuesta 129 rublos (2.31 dólares), frente a los 160 rublos de McDonald's; mientras que la de pescado está en 169 rublos, frente a los 190 rublos anteriores.

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Con información de Reuters.

