Rusia lanza misiles desde tierra y mar contra Ucrania

Una actualización de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que “Las fuerzas de Rusia están intentando envolver a las fuerzas de Ucrania en el este del país mientras avanzan desde la dirección de Jarkiv en el norte y Mariupol en el sur", dijo este miércoles. Misiles son lanzados desde embarcaciones.

El campo de batalla en el norte de Ucrania "permanece en gran medida estático, con las fuerzas rusas probablemente llevando a cabo un período de reorganización antes de reanudar las operaciones ofensivas a gran escala", según la actualización.

"En la noche del 22 de marzo, armas de alta precisión de largo alcance lanzadas desde el mar apuntaron a un arsenal en el pueblo de Orzhiv, a 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rivne", dijo el mayor general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso. "Como resultado del ataque, se destruyó un gran arsenal de armas y equipo militar de las tropas ucranianas, incluidos los recibidos de países occidentales".

Apertura de nueve corredores humanitarios

Rusia y Ucrania han acordado la apertura de nueve corredores humanitarios para evacuar a la población civil que huye de la guerra en Ucrania, según ha informado la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk.

Según Vereshchuk, ninguno de esos nueve corredores que se abrirán hoy llegarán a la ciudad de Mariupol, la ciudad ubicada en el mar de Azov y sitada por las tropas rusas desde el inicio de la invasión. Sin embargo, ha anunciado que las personas que quieran salir de Mariupol, lo podrán hacer a través de autobuses en la ciudad de Berdiansk.

El viceministro ucraniano de Energía, Yaroslav Demenchov, pidió este miércoles a los europeos que prescindan, "en la medida de lo posible", de las importaciones de energía de Rusia por los crímenes que está cometiendo en su país y porque no es un socio fiable.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió hoy que el despliegue de pacificadores de la OTAN en Ucrania provocaría enfrentamientos militares entre tropas de Rusia y de la Alianza Atlántica.

Acusaciones de Rusia contra Estados Unidos

Rusia acusó el miércoles a Estados Unidos de obstaculizar las "difíciles" negociaciones con Ucrania y estimó que el objetivo de Washington es "dominar" el orden mundial, usando para ellos incluso las sanciones.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que Rusia no descarta el uso de armamento nuclear, siempre y cuando su país se enfrente a una "amenaza existencial".

El saldo de la invasión

La agencia ucraniana Ukrinfom con datos de la fiscalía de menores comunicó que "hasta el día 28 de la agresión rusa en Ucrania murieron 121 niños. Resultaron heridos de diversa gravedad 167 niños". La peor situación se da en las regiones de Donetsk, Jarkiv, Mykolaiv, Sumy, Kiev, Jerson, Chernihiv y la ciudad de Kiev.

El ejército ucraniano ha derribado ya cien aviones rusos desde que comenzó la invasión de su país, el pasado 24 de febrero. Según el portavoz del Comando de las Fuerzas Aéreas, Yurii Ihnat, citado por la agencia Ukrinform.

Según este balance, el 22 de marzo de 2022 las fuerzas de Ucrania destruyeron seis aviones enemigos, un helicóptero, cinco vehículos aéreos no tripulados (UAV) y cinco misiles, lo que eleva a cien el número de aparatos enemigos derribados desde el inicio del conflicto.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano pidió a los países occidentales que entreguen "armas ofensivas" como forma de "disuasión" frente a Rusia, antes de una cumbre extraordinaria de la OTAN prevista este jueves.

China se pronunció este miércoles en contra de una exclusión de Rusia de la próxima cumbre del G20, una idea sugerida por Estados Unidos a raíz de la invasión de Ucrania.

La Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de las Zonas de Exclusión ha denunciado la destrucción de un laboratorio para la gestión de desechos radiactivos en la centrar de Chernóbil por parte de las tropas rusas.

