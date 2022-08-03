Rusia advierte a Occidente no poner a prueba la determinación del país

Alexander Trofimov, representante de Rusia en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de la ONU, dijo el martes 2 de agosto que Rusia no retrocederá si los países de Occidente 'ponen a prueban su determinación'.

"Si los países de Occidente intentan poner a prueba nuestra determinación, Rusia no retrocederá. Y este no es el lenguaje de la amenaza, es simplemente una declaración de lo que es posible. Esa es la lógica de la disuasión".

Trofimov añadió que "Los motivos de esta decisión fueron las acciones de confrontación y las declaraciones provocativas de los representantes de las potencias nucleares de Occiendete sobre la posibilidad de que la OTAN interfiriera en las acciones militares en Ucrania contra Rusia".

Durante su tiempo asignado para responder, el representante de Rusia, Alexander Trofimov, rechazó las acusaciones de que Rusia amenazó con usar sus armas nucleares.

"También nos gustaría rechazar enérgicamente las especulaciones totalmente infundadas e inaceptables que están completamente alejadas de la realidad sobre el hecho de que Rusia supuestamente amenaza con usar armas nucleares, en particular en Ucrania. No descartamos la posibilidad de que esto se esté haciendo deliberadamente para alimentar la histeria antirrusa", dijo Trofimov.

"Recordamos que solo un país en el mundo ha utilizado armas nucleares, y ese fue Estados Unidos, que arrojó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, aunque no había razones para ello desde el punto de vista de la conveniencia militar. De hecho, fue una prueba de armas de destrucción masiva en dos ciudades japonesas y sus habitantes", sentenció el representante de Rusia.

Sobre el conflicto con Ucrania, Trofimov acusó a Kiev de no cumplir un pacto destinado a combatir el nacionalismo, la razón por la que Rusia invadió a su vecino.

"Kiev mismo no ha cumplido con sus obligaciones debido a los Acuerdos de Budapest durante muchos años, en particular aquellos que estaban destinados a contrarrestar el aumento del nacionalismo agresivo y el chovinismo en Ucrania".

#NPTRevCon

Russia🇷🇺 has consistently observed its obligations under the #NPT & expresses its strong support for the Treaty. Our National Report that we've circulated details the progress made by our country in recent years in implementing its provisions.https://t.co/6ckIYeJpTu pic.twitter.com/ZL0VCixIqt — Russia at the United Nations (@RussiaUN) August 2, 2022

Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares

Las declaraciones del representante de Rusia se dieron durante la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Esta se llevó a cabo en el edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York para discutir la prevención de la propagación de las armas nucleares y promover el uso pacífico de la energía nuclear.

El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares entró en vigor en 1970 y tiene como objetivo prevenir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, fomentar los usos pacíficos de la energía nuclear y promover el objetivo del desarme.

La conferencia de este año estaba programada para 2020, pero se pospuso debido a la pandemia.