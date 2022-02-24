Rusia sostiene postura ante la ONU; Ucrania responde

Tras el anuncio de una intervención armada de Rusia a Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó una reunión de emergencia donde el representante de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, solicitó detener la guerra, en medio de los argumentos de Rusia para no hacerlo.

Durante su intervención, el representante de Rusia ante la ONU justificó las acciones de su nación, afirmando que la crisis era consecuencia de los "propios actos de Ucrania".

Asimismo, señaló que la semana pasada hubo esperanzas de detener el conflicto, pero que Rusia mantendrá su postura respecto a la desmilitarización de Ucrania, por el bien de las personas de dicha nación, pues aseguró que "Ucrania no está lista para el diálogo."

De acuerdo con Rusia, la decisión es el resultado de 8 años de subyugar las regiones de Donetsk y Luhansk, por parte del gobierno de Kiev. Por lo que sus acciones son meramente para proteger a la gente.

"Tratamos ayer y hoy de explicarles el motivo... no quisieron escuchar", agregó frente a la ONU.

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Ucrania pide a Rusia frenar la guerra y culpa a ONU por no evitarla

En esa misma reunión, Sergiy Kyslytsya sostuvo durante su mensaje a Rusia que "si creen que todo es posible detengan la guerra." También expresó que ya es tarde para una desescalada y culpó a la ONU por no actuar cuando se lo pidieron.

"Si no recuerdan las atrocidades que ocurren en una guerra, agarren los libros de historia. Esto es culpa de la inacción de la ONU contra Rusia. Eligieron no hacer nada y estas son las consecuencias.", añadió.

Finalmente, señaló que "no existe purgatorio para los criminales de guerra, van directamente al infierno".