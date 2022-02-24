Vladimir Putin inicia operación especial militar en Ucrania

Este miércoles, Vladimir Putin declaró en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar Ucrania; solicitó a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. Añadió que cuando Estados Unidos invadió Irak nadie cuestionó la acción.

“He tomado la decisión de iniciar una operación militar”, declaró Vladimir Putin en televisión.

El presidente ruso dio a conocer que la operación militar especial se ubica en la región separatista del Donbás, al este de Ucrania; la cual, dijo, tiene por objetivo proteger a las personas, pues no planea ocupar territorios ucranianos, solo desmilitarizarlos.

“Rusia luchará por la desmilitarización de Ucrania, también juzgará a quienes cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos”, expresó el mandatario.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir #Putin declara en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar #Ucrania.



Pide a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. pic.twitter.com/YtOVaRLjon — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2022

Vladimir Putin explicó que tomó esta decisión tras las amenazas provenientes de Kiev. Además, advirtió que un ataque directo a Rusia representará una derrota a Estados Unidos y sus aliados.

Joe Biden se pronuncia contra intervención de Vladimir Putin

Joe Biden respondió a la intervención militarizada que ordenó Vladimir Putin sobre Ucrania y aseveró que Estados Unidos y sus aliados responderán de manera decisiva.

"El mundo hará que Rusia rinda cuentas", dijo Joe Biden mediante un comunicado compartido en redes sociales.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

El presidente estadounidense agregó que Vladimir Putin eligió una guerra premeditada que traerá "una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano", por lo que culpó a Rusia "de la muerte y destrucción que provocará este ataque".

Biden indicó que durante la noche estará monitoreando la situación en Ucrania y permanecerá pendiente de las actualizaciones que envíe su equipo de seguridad nacional.

El mandatario agregó que mañana se reunirá con los líderes del G7 y los miembros de la OTAN para planear una respuesta contra Rusia y evitar cualquier agresión contra la alianza.

Dijo que posteriormente anunciará las medidas que se impondrán contra Rusia por "este acto innecesario de agresión contra Ucrania".

Finalmente, Biden pidió oraciones por el pueblo ucraniano: "esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania"

Rusia inicia una operación militar y cumple amenazas contra Ucrania

En diciembre pasado, Dmitri Kuleba, ministro de relaciones Exteriores de Ucrania, informó sobre el despliegue de 115 mil soldados de Rusia en la frontera de ambos países ex soviéticos.

El ministro advirtió que las tropas de Rusia generaba preocupación porque podía desatar un conflicto que provocaría una guerra a gran escala.

¿Qué está pasando en Ucrania y qué busca Rusia?

Por ello, Ucrania solicitó la intervención de la OTAN y de Estados Unidos, para disuadir a Rusia de invadir su territorio.

No obstante, Rusia negó las acusaciones de planear un ataque y justificó el despliegue de sus tropas asegurando que se trataba de ejercicios militares. Incluso, acusó a Estados Unidos y la OTAN de “aumentar las provocaciones”.

Después, Joe Biden se reunió de manera virtual con Vladimir Putin, en dicha llamada comenzaron las advertencias de Estados Unidos a Rusia, donde indicó que en caso de un ataque, Moscú sufriría “fuertes sanciones económicas”.

Posteriormente, la Comisión Europea se lanzó contra Rusia, advirtiendo que habría “consecuencias graves”, en caso de un ataque armado contra Ucrania.

Ante las amenazas, el mandatario ruso subrayó que en caso de que Occidente mantuviera una línea “evidentemente agresiva”, Moscú respondería con “medidas técnico-militares adecuadas” y reaccionaría “con firmeza a estos pasos” de hostilidad.

A Estados Unidos, se le unieron Alemania, Francia y Reino Unido, quienes solicitaron a Rusia no atacar Ucrania o responderían con sanciones económicas contra Rusia, mismas que fueron anunciadas estas semanas.