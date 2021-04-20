Rusia pondrá en órbita estación espacial propia

Rusia anunció este martes que planea poner en el órbita el primer módulo de una estación espacial propia en 2025, año en que tiene previsto comenzar a abandonar el proyecto de la Estación Espacial Internacional.

"Ya se está construyendo el primer módulo base para la nueva estación orbital de servicio rusa", escribió el director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, Dmitri Rogozin, en su canal de Telegram, en el que publicó un video con imágenes de los trabajos.

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Rogozin indicó que a la corporación constructora de cohetes y aparatos espaciales se le ha planteado la tarea de tener listo el módulo en 2025 para ponerlo en órbita.

De acuerdo con las imágenes publicadas por el director de Roscomos, los trabajos se llevan a cabo en el taller 439 de Energía.

El sábado pasado, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, anunció que su país abandonará el proyecto de la Estación Espacial Internacional a partir de 2025.

El plazo de explotación de la EEI, que comenzó a construirse en 1998, expira en 2024, pero varias fuentes sugirieron previamente la posibilidad de extender su vida útil hasta 2030.

De acuerdo con la cadena Rossiya 1, la decisión de abandonar la EEI fue aprobada el pasado 12 de abril durante una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con dirigentes de la industria espacial del país, donde también se abordaron los planes de Rusia para la construcción de una estación orbital propia.

"Si se adopta esa decisión, será extremadamente costosa. Creo que en diez años saldrá un billón de rublos (unos 13 mil millones de dólares)", declaró a la agencia oficial rusa RIA Novosti, Andrei Ionin, integrante de la Academia Rusa de Cosmonáutica.

¿A qué le apuesta Rusia?

Moscú argumenta que su decisión de abandonar el proyecto compartido está más que meditada. El adiós, de hecho, estaría justificado por unas "inspecciones técnicas" realizadas en los últimos meses que "dejarían mucho que desear".

Sobre todo teniendo en cuenta los fallos técnicos detectados a bordo de la plataforma. Si estos problemas ss solucionan, esgrimen desde Rocosmos, puede que la estancia rusa se reconsidere.

Por el momento, Rusia no abandona su programa espacial. Todo apunta a que lo refuerza, mientras tanto trabaja en la construcción de una estación de nueva generación.

El laboratorio estaría compuesto por tres a siete módulos y podría ser operado por una tripulación de dos a cuatro personas. Además, la estación también podrá funcionar de forma autónoma.

"Los cosmonautas trabajarán en la estación por turnos, con el fin de reducir la exposición de la tripulación a la radiación y los costos operativos", explicó el viceprimer ministro Ruso.

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