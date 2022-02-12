Rusia tendrá “costos rápidos y severos” si invade Ucrania: Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), habló este sábado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para confirmar que impondría a Rusia “costos rápidos y severos” si decide invadir Ucrania.

“Biden habló hoy con el presidente Vladimir Putin para dejar en claro que si Rusia continúa invadiendo Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados impondrán costos rápidos y severos”, confirmó la Casa Blanca en un comunicado.

El mandatario estadounidense instó al presidente Putin a participar en la distensión y la diplomacia en su lugar, en medio de la tensión que se vive en Ucrania por la posible entrada de tropas rusas.

“Una nueva invasión rusa de Ucrania produciría un sufrimiento humano generalizado y disminuiría la posición de Rusia”, dijo Biden durante la llamada con el líder ruso.

Biden dice que EU está preparado para otros escenarios

El presidente Biden comentó que si bien Estados Unidos sigue preparado para participar en la diplomacia, “en plena coordinación con nuestros aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios”.

La conversación telefónica entre ambos líderes inició a las 10:04 de la mañana (tiempo del centro de México) y concluyó a las 11:06, por lo durante una hora con dos minutos, abordaron la crisis en Ucrania.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2022

La llamada se dio después de que Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de Ucrania ante el riesgo inminente de una invasión por parte de las fuerzas rusas.

El encuentro telefónico también ocurrió luego de una conversación telefónica que Putin tuvo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que discutieron las condiciones de seguridad y estabilidad en Europa ante una posible invasión.

Esta semana, Macron se reunió con Putin en el Kremlin para hablar sobre el conflicto en Ucrania, al que describieron como “una preocupación común” que comparten Rusia y Francia.

Por otra parte, Antony Blinken, secretario de Estado de EU, habló con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para asegurarle que los canales diplomáticos permanecen abiertos a fin de evitar conflictos en Ucrania.

Una posible invasión a territorio ucraniano provocaría “una respuesta transatlántica decidida, masiva y unida”, explicó el Departamento de Estado.

En tanto, Lavrov consideró que Estados Unidos y sus aliados hicieron una campaña de propaganda sobre la “agresión rusa”, con el objetivo de “provocar y envalentonar a las autoridades de Kiev”.

