Rusia y Ucrania logran progresos en conversaciones

Este domingo, funcionarios de Rusia y Ucrania entregaron sus más alentadoras evaluaciones hasta la fecha sobre los progresos en sus conversaciones, sugiriendo que podrían producirse resultados positivos dentro de días.

Mykhailo Podolyak, delegado, negociador y asesor presidencial de Ucrania:

No cederemos en principio en ninguna posición. Rusia ahora entiende esto. Rusia ya está comenzando a hablar constructivamente. Creo que lograremos algunos resultados literalmente en cuestión de días.

La agencia de noticias RIA citó al delegado de Rusia, Leonid Slutsky, diciendo que las conversaciones han tenido progresos sustanciales.

Leonid Slutsky, delegado de Rusia:

De acuerdo a mis expectativas personales, este avance puede convertirse en los próximos días en una posición conjunta de ambas delegaciones, en documentos para firmar.

Sin embargo, ni Rusia ni Ucrania indicaron cuál sería el alcance de algún acuerdo.

Ukraine's Mariupol says city's last reserves of food and water are running out https://t.co/QrzI2N39Vf pic.twitter.com/jnaULRgJTd — Reuters (@Reuters) March 13, 2022

Día 18 de la movilización militar de Rusia en Ucrania

Del 24 de febrero a la fecha, miles de personas han muerto y más de 2,5 millones han huido de los combates. Ucrania ha dicho que está dispuesta a negociar, pero no a rendirse ni aceptar ningún ultimátum.

En un tuit, Podolyak, delegado y asesor presidencial de Ucrania, aseguró que Rusia estaba escuchando atentamente las propuestas de Ucrania. El delegado agregó que las demandas de Ucrania son el fin de la guerra y la retirada de las tropas de Rusia.

Tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania, la más reciente el lunes pasado, se centraron mayormente en cuestiones humanitarias y llevaron a la apertura limitada de algunos corredores para que los civiles escapen de los combates.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el viernes que hubo algunos "cambios positivos" en las conversaciones, pero no dio más detalles. El sábado, Rusia dijo que las conversaciones con Ucrania habían continuado "en formato de video".

