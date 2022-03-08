Rusia y Ucrania acuerdan nuevo alto al fuego para sacar civiles

Las fuerzas armadas de Rusia acordaron un nuevo alto al fuego y la apertura de corredores humanitarios para la evacuación segura de civiles en Ucrania, a partir de las 07:00 horas del próximo miércoles 9 de marzo.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso indicó que ya se están abriendo corredores humanitarios desde Kiev Chernihiv, Sumy, Kharkov y Mariupol para sacar a los civiles de dichas ciudades ucranianas.

Añadió que propusieron a los negociadores de Ucrania establecer una comunicación contínua para conocer cómo avanza el progreso de evacuación de civiles en dichas ciudades durante el nuevo alto al fuego.

La delegación negociadora de Rusia indicó que llevaron acuerdos específicos a la tercera ronda de conversaciones, pero los ucranianos se negaron a firmarlos en el momento y se llevaron los documentos a casa para estudiarlos más a fondo.

Let's try again… We agreed on a humanitarian corridor for the city of Sumy. From Sumy - civilians, to Sumy - humanitarian goods. We believe that "the authors of the corridors to a country where no one wants to evacuate" will not close the door and no one will be hurt… @ICRC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 8, 2022

"Para ser honesto, nuestras expectativas de las conversaciones no se cumplieron. Pero esperamos que la próxima vez podamos dar un paso adelante más significativo", dijo Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa, después de la tercera ronda de conversaciones que duró cerca de tres horas en la frontera de Bielorrusia y Polonia.

Habrá cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia

Los negociadores de Rusia y Ucrania no lograron un gran avance durante su tercera ronda de conversaciones de paz en Bielorrusia, por lo que dijeron que habrá una cuarta ronda en un futuro cercano.

"Las discusiones continuaron sobre aspectos políticos y militares. Sin embargo, sigue siendo difícil. Es demasiado pronto para hablar de algo positivo", dijo el asesor presidencial de Rusia, Vladimir Medinsky.

Aclaró que en las negociaciones de este lunes solo se alcanzaron avances sobre la apertura de corredores humanitarios, durante las cuales ambas partes abordaron el tema de la evacuación de civiles, y Ucrania aseguró a Rusia que los corredores humanitarios comenzarían a funcionar en la fecha indicada.

Desde que comenzó la operación militar el 24 de febrero, las Fuerzas Armadas rusas han destruido dos mil 482 objetos de infraestructura militar ucraniana, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia.

