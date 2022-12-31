Rusia y Ucrania liberan a 200 soldados en intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania liberaron a más de 200 soldados que tenían capturados, ello en un último intercambio de prisioneros del año entre las dos partes, en un conflicto que ya lleva 10 meses.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que Ucrania liberó a 82 soldados rusos, mientras que Ucrania aseguró que Moscú entregó a 140 militares ucranianos, entre ellos había ocho mujeres.

El gobierno de Ucrania detalló que los soldados liberados en el intercambio de prisioneros resultaron heridos mientras “luchaban para defender la ciudad portuaria de Mariupol en el Mar Negro y en la Isla de las Serpientes”.

Justo a tiempo hermanos!



Nuevo intercambio de prisioneros bajo el esquema 1:1 permite el regreso a Rusia de 82 soldados rusos.



Gracias a Dios les respetaron la vida. pic.twitter.com/2Ke4E5jUzi — Antonella Brusual (@BonettSol) December 31, 2022

Rusia y Ucrania liberaron a cientos de soldados capturados en varias rondas de intercambio de prisioneros en los últimos meses, a pesar de una ruptura total en las conversaciones diplomáticas más amplias entre Moscú y Kiev.

Rusia realiza ataques en Ucrania durante Año Nuevo

Rusia disparó más de 20 misiles contra objetivos en Ucrania el sábado de fin de año, matando al menos a una persona en Kiev, en ataques que el presidente Volodimir Zelenskiy dijo que mostraban que Moscú estaba aliado con el diablo.

El segundo gran ataque con misiles rusos en tres días dañó gravemente un hotel de Kiev y un edificio residencial.

Al menos una docena de personas resultaron heridas en los ataques. Un periodista japonés estaba entre los lesionados y fue trasladado a un hospital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Otras ciudades de Ucrania también fueron atacadas. En la región sureña de Mykolaiv, el gobernador local Vitaliy Kim dijo en televisión que seis personas resultaron heridas.

En la ciudad occidental de Khmelnytskyi, dos personas resultaron heridas en un ataque con aviones no tripulados, dijo el asesor presidencial ucraniano Kyrylo Tymoshenko.

También informó de una huelga en la ciudad industrial sureña de Zaporiyia, que según Tymoshenko había dañado edificios residenciales.

