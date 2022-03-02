VIDEO: Rusia bombardea edificio de policía y universidad de Ucrania

Este miércoles los misiles de Rusia impactaron la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania, lo que causó daños a la Universidad, a un departamento de policía, al ayuntamiento y varios edificios residenciales, informó el portavoz del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

El gobernador regional Oleg Synegubov indicó que el bombardeo del Ejército de Rusia dejó un saldo de al menos 21 personas muertas y 112 heridos. Las autoridades de Ucrania informaron que los ataques con misiles rusos alcanzaron el centro de Kharkiv , incluidas las áreas residenciales y el edificio de la administración regional.

En algunos videos que circulan en redes sociales se puede observar algunos edificios en llamas en la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania.

Ukrainians said they were battling on in the port of Kherson, the first sizable city Russia claimed to have seized, as airstrikes and bombardment caused devastation in cities that Moscow's bogged down forces have failed to capture https://t.co/8KXndIkFur pic.twitter.com/LrFfdT2Z88 — Reuters (@Reuters) March 2, 2022

También se observa a los bomberos luchando contra las llamas en la Universidad de Kharkiv. Autoridades indicaron que uno de los edificios dañados por el bombardeo de Rusia fue la facultad de economía de la Universidad Nacional VNKazarin.

Un departamento de policía regional en Kharkiv también fue envuelto en llamas luego del bombardeo ruso. Los bomberos lucharon contra las secuelas de los misiles cuando una parte de la estructura se derrumbó.

Ataque de Rusia deja 2 mil muertos en Ucrania

De acuerdo con el Servicio de Emergencia de Ucrania, la invasión de Rusia lleva al menos dos mil civiles ucranianos muertos y la destrucción de cientos de estructuras, incluidas instalaciones de transporte, hospitales, guarderías y casas.

Por su parte, Rusia anunció que 498 de sus soldados murieron y mil 597 resultaron heridos, cifras cuestionadas por Ucrania, que dice que las fuerzas invasoras habían sufrido muchas más muertes.

|Reuters

El Servicio de Emergencia estatal de Ucrania publicó imágenes que muestran casas destruidas y los servicios de emergencia inspeccionando las consecuencias en la ciudad del oeste del país.

Autoridades informaron que la ciudad del este de Ucrania ha sido objeto de intensos bombardeos en los últimos dos días, siendo un objetivo clave de Rusia.