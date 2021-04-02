Vacuna nasal rusa contra Covid-19 no tendrá efectos secundarios

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú informó que están desarrollado la primera vacuna nasal contra Covid-19 que no tendrá efectos secundarios como fiebre o dolor de cabeza.

De acuerdo con los creadores de Sputnik V, la vacuna nasal será en forma de gotas nasales, así lo aseguró el director del centro Alexánder Guíntsburg, en entrevista con RIA Novosti. Además, dijo que este fármaco nasal no producirá esos fenómenos indeseables que aparecen ahora en forma del dolor de cabeza o posibles subidas de temperatura".

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Recordó que este tipo de vacuna es "de uso local", por lo tanto "no ocasiona reacciones sistémicas en forma de fiebre".

El Centro Gamaleya informó también que está creando un mecanismo de renovación de la vacuna para adecuarla a las nuevas y futuras cepas. "Si ofrece el mismo efecto protector, pero ya contra una nueva cepa, se podrá lanzar de inmediato la producción en serie", adelantó Guíntsburg.

VACUNA PARA ANIMALES

Hace unos días, Rusia registró la primera vacuna del mundo contra Covid-19 para animales, así lo dio a conocer el regulador agrícola del país, luego de que las pruebas mostraron que generó anticuerpos contra el virus en perros, gatos, zorros y visones.

La producción masiva de la vacuna, llamada Carnivac-Cov, podría comenzar en abril, dijo el regulador Rosselkhoznadzor.

El regulador dijo que la vacuna podrá proteger a especies vulnerables y confrontar eventuales mutaciones del virus.

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Rusia ha registrado hasta el momento dos casos de Covid-19 en animales, ambos en gatos.

