Ruth González esquiva hablar sobre la gubernatura de SLP en 2027 ante el rechazo de Morena

En medio de una abierta crisis política entre los aliados de la Cuarta Transformación, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, decidió dar un paso atrás al declarar que no quiere hablar por ahora de candidaturas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Cuestionada en el Senado sobre si le gustaría figurar en la boleta y sobre su ventaja en las encuestas, la legisladora evitó comprometer su postura: “Yo no quiero hablar de candidaturas por este momento... me gustaría seguir trabajando”, afirmó entre rodeos al asegurar que esperará los plazos de ley y la definición que marque su dirigencia nacional encauzada por Arturo Escobar y los acuerdos partidistas.

Las declaraciones de la senadora buscan contener la tensión provocada por el intenso cabildeo del PVEM, partido que pretendía imponer a la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona para sucederlo en el cargo. La abierta promoción del aparato estatal a su favor generó un duro choque con Morena, partido que decidió romper formalmente la alianza electoral en San Luis Potosí al acusar un acto flagrante de nepotismo. Ante la negativa de avalar el proyecto familiar del clan Gallardo, la dirigencia guinda nombró a Elí César Cervantes Rojas como su coordinador estatal y virtual perfil para la contienda, confirmando que irán con candidato propio.

Fractura local y el rechazo de Morena al nepotismo del clan Gallardo

La fractura en la entidad dejó expuesto el distanciamiento entre ambos partidos en el estado. Mientras la dirigencia de Morena cerró la puerta a una candidatura común bajo el principio ético de evitar la transmisión del poder entre cónyuges, el Partido Verde ha optado por blindar a González Silva defendiendo que las restricciones antinepotismo entran en vigor hasta el año 2030, abriendo la puerta a competir en solitario o únicamente en alianza con el PT.

Ante el despliegue del conflicto, la postura cautelosa de Ruth González refleja el intento del Verde por renegociar las condiciones del acuerdo político desde la cúpula nacional. Aunque la senadora intentó minimizar la ruptura atribuyendo las decisiones finales a su dirigencia, la disputa por la gubernatura ha fragmentado al bloque oficialista en el estado, transformando la contienda de 2027 en un choque directo entre el nepotismo del PVEM y la candidatura de Morena encabezada por Elí Cervantes.