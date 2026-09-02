“Soy su esposa": Ruth González responde ante cuestionamientos sobre Ricardo Gallardo y su posible candidatura rumbo a 2027 en San Luis Potosí

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, afirmó que no le tiene miedo a competir por la gubernatura de San Luis Potosí, aunque instó a guardar la calma y esperar el inicio formal del periodo electoral en la entidad.

Cuestionada en los pasillos del Senado sobre las encuestas, la intención de voto y el evidente distanciamiento o rechazo expresado por sectores del partido aliado, Morena, respecto a la viabilidad de su postulación, la legisladora se mostró respetuosa de las reglas internas de otras fuerzas políticas, pero dejó un mensaje tajante sobre la contienda: "No den por muerta a la senadora; estoy más viva que nunca", sentenció con firmeza.

La senadora Ruth González (@RuthGonzalezMx) dijo que no le teme a la candidatura para San Luis Potosí, pero afirmó que esperará los tiempos de su partido y los tiempos electorales.



Pidió a la prensa esperar una semana más para emitir su definición y descartó que sea un caso de… pic.twitter.com/r9GyeV6EgI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Durante el intercambio con medios de comunicación, González Silva esquivó las acusaciones de nepotismo electoral derivadas de ser la esposa del actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona. Al ser cuestionada sobre si se consideraba la "favorita" del gobernador potosino para sucederlo en el cargo, la senadora respondió de forma desenfadada: "No, pues es que soy su esposa... ¡ni modo que otra mujer pueda ser la favorita!".

A días del inicio del proceso electoral para 2027, Ruth González pide tiempo para tomar su decisión

A solo unos días de que arranque formalmente el proceso electoral este 10 de septiembre, la senadora pidió a los reporteros paciencia y solicitó un plazo de una semana para fijar una postura definitiva respecto a una posible solicitud de licencia. Sostuvo que se apegará a los calendarios de su partido antes de tomar cualquier decisión de carácter personal, argumentando que lo primordial es asegurar un proyecto que le dé seguimiento a la transformación y desarrollo de la entidad.

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Finalmente, al ser cuestionada directamente sobre si mantiene la aspiración de convertirse en la próxima gobernadora de San Luis Potosí, Ruth González descartó cualquier temor a asumir la candidatura en un escenario altamente disputado. "No le tenemos miedo a nada; ande con todo menos con miedo", expresó, concluyendo que representar dignamente a su estado es el máximo honor al que puede aspirar cualquier persona dedicada a la vida pública y a la política profesional.

