“Llegará la verdadera 4T": Elí Cervantes, coordinador de Morena en San Luis Potosí, destapa nepotismo del Partido Verde

La dirigencia de Morena oficializó este lunes a Elí César Cervantes Rojas como su virtual candidato y coordinador estatal rumbo a 2027. Perfil estrechamente vinculado al liderazgo de Ricardo Monreal, a quien promovió activamente en la entidad durante el proceso interno de 2023, el nuevo representante guinda irrumpió con un discurso frontal que apunta directamente contra los aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), principal fuerza política del estado.

En su primer mensaje tras recibir el nombramiento, Cervantes lanzó un duro dardo a la estructura que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El recién nombrado coordinador advirtió que habrá quienes pretendan ganar elecciones amparados en "recursos económicos, clientelismo o lazos familiares". Lejos de matizar la confrontación, remató asegurando que Morena rechazará categóricamente "el nepotismo y a la clase política que hace negocios al amparo del poder", prometiendo que bajo su liderazgo finalmente "llegará la verdadera Cuarta Transformación" a la entidad potosina, bastión del Partido Verde.

La acusación directa al PVEM y a Ruth González rumbo a 2027

El pronunciamiento de Elí Cervantes constituye una embestida directa contra el corazón del PVEM en San Luis Potosí, demarcación que se ha consolidado como el bastión electoral más importante para el partido a nivel nacional. El trasfondo de la disputa responde al plan trazado por el gobernador Ricardo Gallardo, quien ha impulsado de manera abierta a su esposa, la senadora Ruth González Silva, con la intención manifiestamente nepotista de convertirla en su sucesora en para el periodo 2027-2033.

Con esta declaración de guerra, el PVEM y la cúpula oficialista quedan colocados en un complejo dilema. La dirigencia del Partido Verde tendrá que decidir si acepta la humillación de ver exhibido su esquema de sucesión familiar justo en el territorio donde concentra su mayor capital de votos, o si rompe formalmente con la coalición Morena-PT para respaldar la candidatura en solitario de Ruth González. El choque de intereses confirma que la disputa por el poder en 2027 ha fracturado la alianza gobernante desde sus cimientos.