Ricardo Gallardo niega nepotismo por posible candidatura de su esposa y PVEM abre puerta a ir sin Morena

Las definiciones rumbo a las próximas elecciones comienzan a tensionar las alianzas entre partidos oficialistas y a reabrir el debate sobre el llamado “nepotismo electoral”. Este 10 de marzo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que exista nepotismo si su esposa, la senadora Ruth González Silva, decide competir por la gubernatura del estado.

El mandatario, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que cada fuerza política tiene sus propios estatutos y que las reglas pueden modificarse cuando se conforman coaliciones.

“Yo creo que todo dirigente nacional de cualquier partido debemos ser respetables conforme a los lineamientos de cada partido, cuando se hacen las coaliciones, cambian totalmente los estatutos de todos los partidos”, afirmó en entrevista.

Ricardo Gallardo también dejó abierta la posibilidad de que el PVEM compita sin alianza con Morena en caso de que las restricciones internas contra el nepotismo electoral limiten las candidaturas de familiares de gobernadores. No obstante, sostuvo que aún no es momento de discutir aspiraciones.

“No es momento de pensar en candidaturas; decidir competir por la gubernatura es una decisión personal de cada quien”, dijo, al tiempo que aseguró que en su estado existe gobernabilidad y que los homicidios se han reducido 86 por ciento.

Este martes, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que exista nepotismo si su esposa, la senadora Ruth González Silva y Saúl Monreal dice que defenderá su derecho a ser votado en Zacatecas. pic.twitter.com/b19PilSGvT — Angel Gallegos (@gallegoso) March 10, 2026

El gobernador defendió que una eventual candidatura de Ruth González no constituiría nepotismo. “Creo que se ha malinterpretado el tema, el nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”, sostuvo.

Además, afirmó que la legisladora tiene peso político propio y recordó que en su elección al Senado obtuvo más votos que él cuando compitió por la gubernatura.

Saúl Monreal afirma que restricciones sobre nepotismo electoral deben revisarse

Por separado, el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, coincidió en que las restricciones sobre nepotismo electoral deben revisarse. El legislador, quien busca competir por la gubernatura de Zacatecas, señaló que agotará las instancias internas de su partido para defender su derecho a participar.

“Voy a agotar la instancia interna, ese proceso va a ser hasta octubre”, explicó. Ante la posibilidad de que Morena le niegue la candidatura, advirtió que recurrirá a la vía jurídica: “Aun si decidiera irme, voy a hacer valer mi derecho constitucional”.

Saúl Monreal insistió en que no puede restringirse su derecho a votar y ser votado por su apellido.

“¿Entonces nada más por apellidarme Monreal me niegan mi derecho a aspirar? Si el pueblo de Zacatecas dice ‘no queremos a Saúl’, ahí se va a manifestar”, concluyó.