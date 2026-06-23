¿Cuándo inicia el proceso electoral de 2027 en México? Calendario oficial del INE

Las elecciones intermedias de 2027 se perfilan como el proceso intermedio más complejo de la historia reciente de México. Aunque los partidos políticos ya se encuentran movilizando sus estructuras internas, el marco legal del país exige un estricto respeto a los plazos institucionales dictados por el Instituto Nacional Electoral (INE). El diseño de este calendario no es una simple formalidad administrativa; constituye el blindaje operativo que garantiza la equidad en la competencia por el poder.

Para dar claridad a la ciudadanía y a los actores políticos, aquí te presentamos las fechas exactas definidas por el INE para este proceso electoral.

Aunque la ley electoral marca que los partidos deben esperar hasta marzo para gastar recursos públicos, Morena ya arrancó con actos anticipados disfrazados de “guardianes de la soberanía”.



Ariadna Montiel abrió registros, 17 legisladores pidieron licencia y figuras como Félix… pic.twitter.com/zXQa2p9wGM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

El calendario oficial del INE: Las fechas clave del proceso electoral 2027

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el desarrollo del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, estas son las fechas clave para preparar los motores rumbo a las elecciones:



Primera semana de septiembre de 2026 (Inicio formal del proceso): El Consejo General del INE inicio legal de la contienda intermedia. A partir de este momento, las juntas locales y distritales se declaran en sesión permanente.

El de la A partir de este momento, las juntas locales y distritales se declaran en sesión permanente. Tercera semana de noviembre de 2026 (Precampañas federales): Arranca el plazo formal para que las coaliciones y partidos realicen sus procesos internos de selección. Ningún aspirante puede promoverse de manera abierta ante el electorado general ni realizar llamados al voto antes de este periodo.

Arranca el plazo formal para que las coaliciones y partidos realicen sus procesos internos de selección. Ningún aspirante puede promoverse de manera abierta ante el electorado general ni realizar llamados al voto antes de este periodo. Del 4 de abril al 2 de junio de 2027 (Campañas electorales): La etapa de proselitismo masivo y difusión de plataformas políticas tendrá una duración exacta de 60 días, abriendo la pauta nacional en medios electrónicos.

La etapa de proselitismo masivo y difusión de plataformas políticas tendrá una duración exacta de 60 días, abriendo la pauta nacional en medios electrónicos. Domingo 6 de junio de 2027 (Jornada Electoral): El día cumbre en el que las casillas abrirán en todo el territorio mexicano para que millones de ciudadanos acudan a votar

INE registra 180 denuncias por actos anticipados de campaña

Informes oficiales del organismo electoral revelan que la Unidad Técnica de Lo Contencioso Electoral ya ha tenido que activar sus alarmas jurídicas tras haber registrado 180 denuncias por actos anticipados de campaña.

Esta acumulación de quejas se centra en la propagación no autorizada de espectaculares, eventos masivos camuflados de informes gubernamentales y una intensa pauta publicitaria encubierta en plataformas digitales. La saturación de estos expedientes antes del banderazo legal de septiembre evidencia la presión que ejercen las precandidaturas en estados clave y representa un serio desafío de fiscalización para un árbitro electoral que vigila de cerca la equidad del gasto político.