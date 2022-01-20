Zara Rutherford es la mujer más joven en dar vuelta al mundo

La piloto adolescente Zara Rutherford, aterrizó en el aeropuerto de Kortrijk-Wevelgem en el oeste de Bélgica, luego de recorrer 51 mil kilómetros en 52 países, desde su partida el pasado 18 de agosto a bordo de un ultraligero para convertirse en la mujer más joven logar una vuelta al mundo.



Zara Rutherford, logró la vuelta al mundo volando en solitario:

Es una auténtica locura, aún no lo he asimilado. Ha habido momentos increíbles, pero también ha habido momentos en los que he temido por mi vida.

As 19-year-old pilot Zara Rutherford nears the end of her record-breaking, around-the-world odyssey, she is not sure she would attempt the feat again. https://t.co/ag1YkbHhQm — Reuters Sports (@ReutersSports) January 19, 2022

Rutherford regresa a Bélgica tras una odisea de 5 meses

Zara Rutherford, de 19 años, comenzó su viaje en el aeropuerto de Kortrijk-Wevelgem en el oeste de Bélgica desde el pasado 18 de agosto y su parada en Alemania fue la penúltima antes de regresar a Bélgica para lograr su vuelta al mundo como la mujer más joven que vuela sin compañía.

Las condiciones de vuelo en su parada "en boxes" en la localidad de Egelsbach fueron un recordatorio de los desafíos que ha enfrentado desde que comenzó su vuelo con la finalidad de dar sola la vuelta al mundo. Los fuertes vientos en su contra, las turbulencias y la lluvia hicieron que su penúltimo vuelo fuera mucho más largo de lo que Zara Rutherford esperaba.

VIDEO: 🇧🇪🇬🇧 Teenage pilot Zara Rutherford lands in Belgium after completing a record-breaking 52-country, five-continent flight around the world.



The 19-year-old British-Belgian has become the youngest woman to circumnavigate the planet flying solo pic.twitter.com/8VhMtxeJPY — AFP News Agency (@AFP) January 20, 2022

Condiciones climáticas adveras durante vuelos de mujer más joven en su vuelta al mundo

Después de América del Norte y del Sur, Rutherford se quedó atrapada durante un mes en Alaska debido a las condiciones meteorológicas y a los retrasos de los visados. Una tormenta invernal la obligó a hacer otra larga parada en el extremo oriental de Rusia, antes de viajar al sur de Asia, Oriente Medio y volver a Europa.

Un viaje de cinco continentes y 51 mil kilómetros, supera el récord femenino de 2017

En total, el viaje de Zara Rutherford fue de 51 mil kilómetros (32, 000 millas), que abarcaron los cinco continentes y 52 países, incluidos Estados Unidos, Groenlandia, Rusia y Colombia.

Vandaag landt Zara Rutherford @flyzolo2021 op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem.@kurtvandemaele kon haar al interviewen net voor de landinghttps://t.co/KOWaCVbqlE#flyzolo pic.twitter.com/s6Azd5RhEO — KW.be - De Krant van West-Vlaanderen (@KW__be) January 20, 2022

Con la finalidad de cumplir con los criterios para lograr la vuelta al mundo, Rutherford designó dos puntos opuestos en el planeta, Jambi en Indonesia y la ciudad colombiana de Tumaco. La jovencita les dijo a los periodistas que Nueva York y un volcán activo en Islandia fueron sus pasos favoritos.

Viaje de Zara Rutherford incluyó a México

Fue el pasado día 9 de septiembre de 2021 cuando la piloto adolescente Zara Rutherford, aterrizó en el aeropuerto internacional de Apodaca en Monterrey. En aquella ocasión, la chica de 19 años se dio "chance" de tomarse algunas fotografías y hasta selfies con otras mujeres piloto.

🟡¡Histórico! Zara Rutherford hace escala en Apodaca durante su vuelta al mundo👏



La piloto llegó a Nuevo León de su escala en Veracruz y su siguiente parada será en Nuevo México en EUA.



#ZaraRutherford #Piloto #NuevoLeón #Apodaca

Aquí la información▶️ https://t.co/989FzL1OpO pic.twitter.com/otAxnmstDB — POSTAmx (@postamx) September 9, 2021

Con este icónico viaje, Zara Rutherford le arrebató el récord a la estadunidense de origen afgano, Shaesta Wais, quien en el año 2017 se convirtió en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo volando en solitario, cuando ella tenía 30 años de edad.

La adolescente de 19 años ha señalado que convertirse en la mujer más joven en volar sola y lograr la vuelta al mundo, va más allá de ingresar en el libro de récords Guinness, Zara Rutherford ha expresado su esperanza acerca de que su viaje aliente a niñas y mujeres a estudiar y trabajar en áreas de "STEM" (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), además de que despierte el interés de las niñas por la aviación.

Luego de obtener su licencia de piloto en el año 2020, después de entrenar con su padre desde los 14 años, Zara ahora quiere estudiar ingeniería en una universidad estadunidense o británica a partir de septiembre. En este 2022, Rutherford, de padres pilotos, comienza la universidad con el sueño de algún día convertirse en astronauta.



Zara Rutherford, logró la vuelta al mundo volando en solitario:

Los chicos aprenden a través de los juguetes, los nombres de las calles, las clases de historia y las películas, que pueden ser científicos, astronautas, directores generales o presidentes. A las niñas se les suele animar a ser bellas, amables, serviciales y dulces. Con mi vuelo quiero mostrar a las jóvenes que pueden ser audaces, ambiciosas y hacer realidad sus sueños.

Rutherford también se convirtió en la primera mujer que da la vuelta al mundo en un ultraligero.