Rompe Récord Guinness como el bebé más prematuro en sobrevivir

Curtis, un menor de 16 meses, rompió el Récord Guinness como el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir, pues nació con tan solo 21 semanas de gestación en Alabama, Estados Unidos, y los médicos no le daban esperanzas de vida.

Curtis llegó al mundo el 4 de julio del 2020 y solo pesaba 420 gramos, por lo que los doctores que atendieron el parto pronosticaron que solo tenía uno por ciento de esperanzas de sobrevivir; incluso, su hermano gemelo mellizo falleció 24 horas después.

Curtis pasó 275 días en el hospital luchando por su vida, hasta que su corazón y sus pulmones terminaron de desarrollarse. Y aunque los médicos lo dieron de alta en abril, después de un largo proceso para que pudiera respirar por sí mismo, el bebé más prematuro todavía necesita oxígeno suplementario.

Brian Sims, el médico que atendió el parto, declaró para medios locales que un bebé tan prematuro, de apenas cinco meses, no tiene posibilidades de sobrevivir; sin embargo, Curtis superó todos los malos pronósticos.

“Solemos aconsejar cuidados paliativos en situaciones de nacimientos tan prematuros. Esto permite a los padres sostener a sus bebés y valorar el poco tiempo que podrían tener juntos”, explicó el médico.

Sims detalló que un embarazo termina a las 40 semanas, cuando el feto está completamente desarrollado, pero la mamá del bebé más prematuro del mundo entró en labor a la mitad de ese tiempo, y embarazada de mellizos.

El bebé más prematuro rompió el Récord Guinness por un día

Por su parte, la organización Guinness señaló que Curtis rompió el récord por solo un día de diferencia con el bebé que ostentaba el récord anterior.

Richard Hutchinson, de Wisconsin, nació en junio de 2020 con 21 semanas y 2 días de gestación; mientras que Curtis, llegó a este mundo un mes después, con 21 semanas y un día.

Antes de ellos, el niño que tenía el Récord Guinnes del bebé más prematuro del mundo nació con 21 semanas y cinco días de desarrollo, hace 34 años en Canadá.

