Un día más de bajas temperaturas en la CDMX provoca que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil active la Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la capital.

La advertencia se concentra principalmente en las regiones elevadas del sur y poniente de la ciudad, donde se espera un ambiente muy frío durante la madrugada y mañana de este viernes 20 de noviembre.

¿Dónde se activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que seis demarcaciones de la CDMX estarán bajo Alerta Amarilla por las bajas temperaturas.

Las alcaldías contempladas en el aviso son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La alerta estará vigente entre las 2:00 y las 8:00 horas del viernes 20 de noviembre, por lo que los habitantes de estas demarcaciones deberán extremar precauciones ante el ambiente frío que se espera.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en la CDMX

Para reducir los riesgos asociados con el frío, Protección Civil compartió una serie de recomendaciones dirigidas a la población, particularmente a quienes deben salir de sus hogares durante la madrugada o al inicio de la mañana.

Una de las principales medidas consiste en utilizar varias capas de ropa abrigadora y cubrir la nariz y la boca al salir a la calle.

También es importante evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar al organismo. Asimismo, las autoridades aconsejan mantener una hidratación adecuada y consumir alimentos que contengan vitaminas A y C.

Estas medidas deben acompañarse de cuidados especiales para los sectores más vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades respiratorias.

Finalmente, se recomienda consultar los canales oficiales de Protección Civil para mantenerse al tanto de las condiciones del clima y de las indicaciones emitidas por las autoridades capitalinas.