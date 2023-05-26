Cientos de personas salieron a las calles de Bolivia este jueves 25 de mayo para exigir acción sobre las denuncias de abuso sexual en escuelas, que han sacudido a la Iglesia Católica y sus sacerdotes en el país andino.

Quemando una efigie de un sacerdote, los manifestantes enojados se reunieron frente a dos iglesias en La Paz para exigir justicia.

Los manifestantes lograron escribir "violador" en los exteriores de las iglesias y algunos portaban pancartas que amenazaban con linchar a los sacerdotes declarados culpables de abuso.

La indignación contra las denuncias de abuso sexual fue provocada por la supuesta publicación del diario de un difunto sacerdote jesuita en el periódico español El País, que contenía múltiples confesiones de abuso sexual de niños en las escuelas que dirigía en Bolivia. Alegó que los funcionarios de la Iglesia sabían sobre el abuso sexual pero no hicieron nada.

Rosalía Villar / Manifestante:

“Las instituciones que nos deben proteger, que hablan de familia, que hablan de unidad, que hablan de religión, que hablan de fe, son las que han encubierto a los violadores pederastas, es decir, lo han permitido y fomentado”.

Desde abril hasta la fecha, más de 200 personas se han presentado para decir que sufrieron abusos sexuales en escuelas dirigidas por sacerdotes católicos en el país.

"Tenemos que alzar la voz y decir basta. Arzobispos, obispos, asuman la responsabilidad y hablen. No sean cómplices de esta gente porque esta gente lamentablemente ha venido a nuestro país desde el exterior a refugiarse como los violadores que son, y nuestro país no es refugio de violadores ni de pederastas, se tienen que ir”., aseguró otra de las manifestantes, identificada como Melany López.

Los obispos han dicho que establecerían dos comisiones para investigar el abuso y ayudar a las víctimas.

Las víctimas buscan una “reparación integral” que impida el abuso de menores por parte de religiosos en el futuro.https://t.co/7Uy1wMs2fX — BBC News Mundo (@bbcmundo) May 25, 2023

Iglesia Católica dice que investigará casos de abuso sexual en escuelas

Los líderes de la Iglesia Católica en Bolivia dijeron que la institución había sido "sorda" ante los casos de abuso sexual en las escuelas administradas por sacerdotes católicos.

La Iglesia afirmó que estaba tomando medidas después de que una serie de acusaciones en las últimas semanas condujeron a protestas y una investigación legal.

Los escándalos de abuso sexual a nivel mundial han destrozado la reputación de la Iglesia y han sido un gran desafío para el Papa Francisco, quien ha aprobado una serie de medidas en los últimos 10 años destinadas a hacer que la jerarquía de la Iglesia sea más responsable, con resultados mixtos.