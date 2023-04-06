Revelan abusos sexuales contra 600 niños en la arquidiócesis de Baltimore

Alrededor de 156 sacerdotes de la arquidiócesis de Baltimore cometieron abusos sexuales contra al menos 600 niños durante los últimos 80 años con encubrimiento de la Iglesia Católica, reveló Anthony Brown, fiscal general de Maryland.

El funcionario detalló que se realizó una investigación intensa de cuatro años sobre las denuncias de abuso sexual y el encubrimiento por parte de la Iglesia Católica, descubriendo una red de violaciones.

Today we released our redacted "Report on Child Sexual Abuse in the Archdiocese of Baltimore," after an intensive four-year investigation into allegations of child sexual abuse and cover-up of that abuse by the leadership of the Catholic Church. https://t.co/hhbGYDnReD — Anthony G. Brown (@OAGMaryland) April 5, 2023

“Queremos expresar nuestro profundo aprecio por los sobrevivientes que exhibieron tanta valentía y coraje al presentarse para contar sus historias y compartir sus experiencias”, escribió Brown en su cuenta de Twitter.

La investigación comenzó luego de que más de 300 personas reportaron conductas inapropiadas y abuso sexual en diferentes iglesias de Baltimore que se habían cometido durante 1964 y 2004.

Sacerdotes cometen abuso sexual contra niños en Baltimore

De acuerdo con el informe, en algunas parroquias había más de un clérigo abusador al mismo tiempo, como por ejemplo St. Mark, en Catonsville, donde encontraron que hubo al menos 11 violadores infantiles entre 1964 y 2004.

|Pexels

“Lo que encontramos fue una historia irrefutable de una gran cantidad de abusos graves y persistentes que fueron cometidos por sacerdotes y otro personal de la iglesia y que fueron encubiertos”, dijo Anthony Brown.

Añadió que se tiene certeza de que 600 niños fueron abusados durante décadas por 156 personas, pero probablemente el número de abusadores y víctimas sea mayor. En el documento, las autoridades revelaron los nombres de los sacerdotes violadores.

“Lo que es consistente en todas las historias de los sobrevivientes fue la autoridad absoluta que los abusadores y la iglesia ejercieron sobre las víctimas, sus familias y su comunidad”, explicó el fiscal de Maryland.

Casos de abusos sexual en la arquidiócesis de Baltimore

La investigación reveló algunos casos de abuso sexual que se cometieron en la arquidiósecis de Baltimore; como el del padre Bruce Ball que sirvió en la Escuela del Santuario del sagrado Corazón de Jesús, acusado de tocar a los estudiantes durante los exámenes de gimnasia.

Otro sacerdote, identificado como Jerome Toohey, violó durante tres años a un niño; mientras que el clérigo Robert Hopkins abusó de un monaguillo por cinco años.

