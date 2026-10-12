Denuncian al gobernador Salomón Jara ante la FGR por delincuencia organizada y desvío de recursos

El gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara Cruz, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en delitos graves que van desde delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y desvío de recursos públicos, hasta homicidio, secuestro, extorsión, despojo, acopio o tráfico de armas, robo de hidrocarburos y usurpación de funciones públicas. La acusación formal ante la autoridad federal sitúa al mandatario estatal en el centro de una investigación por presuntas prácticas sistemáticas de corrupción e infiltración delictiva dentro de la administración pública oaxaqueña.

La denuncia formulada ante el órgano autónomo no se limita al gobernador, sino que salpica directamente a la estructura política y familiar de su círculo más cercano. Entre los señalados por la misma cadena de delitos figuran Noé Jara Cruz, hermano del gobernador; el senador morenista Antonino Morales Toledo; y Jesús Romero López, actual Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Asimismo, se encuentran incluidos en el expediente judicial Yesenia Nolasco Ramírez, Secretaria de Movilidad del Estado, e integrantes con trayectoria funcional reciente como Miguel Sánchez Altamirano, expresidente municipal de Juchitán; Emilio Montero Pérez, exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); y Saymi Pineda Velasco, exsecretaria de Turismo de la entidad.

Fue denunciado ante la @FGRMexico, @salomonj, gobernador de #Oaxaca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio ilícito del servicio público, homicidio, despojo, extorsión,… pic.twitter.com/hkZs8anAAC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Frente a la gravedad de los delitos imputados, que abarcan delitos de alto impacto como el huachicol y el crimen organizado, diversos sectores de la sociedad civil y la oposición han exigido a las autoridades federales evitar el encubrimiento político y avanzar con celeridad en la indagatoria. La presentación de esta megadenuncia representa uno de los golpes judiciales más severos para el oficialismo local en lo que va del sexenio, poniendo bajo la lupa de la FGR la conducción del gobierno estatal en Oaxaca.