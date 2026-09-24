Crisis en Juchitán, Oaxaca: La caída del alcalde por nexos con el CJNG destapa narcogobierno, extorsión y reclutamiento de niños - VIDEO

La detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por vínculos con el CJNG y la célula “Los Cromos”, confirmó una red de complicidad oficial que mantiene en emergencia al municipio:

El cobro de piso y ataques armados provocaron el cierre del 15% de los comercios y redujeron un 40% las inversiones locales.

Las detenciones de menores usados para halconeo, venta de droga y sicariato aumentaron 155% en el Istmo, afectando a niños desde los 12 años.

Ciudadanos tachan de farsa la “Operación Juchitán” del gobernador Salomón Jara, pues mientras la ciudad lidera en homicidios a nivel estatal, el cabecilla criminal Iván Sánchez, “El Comandante Cromo”, sigue prófugo.