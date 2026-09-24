Crisis en Juchitán, Oaxaca: La caída del alcalde por nexos con el CJNG destapa narcogobierno, extorsión y reclutamiento de niños - VIDEO
La detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, por nexos con grupos criminales destapó la gran red de narcogobierno que recluta niños para los delincuentes y aterroriza a comerciantes con extorsiones.
La detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por vínculos con el CJNG y la célula “Los Cromos”, confirmó una red de complicidad oficial que mantiene en emergencia al municipio:
El cobro de piso y ataques armados provocaron el cierre del 15% de los comercios y redujeron un 40% las inversiones locales.
Las detenciones de menores usados para halconeo, venta de droga y sicariato aumentaron 155% en el Istmo, afectando a niños desde los 12 años.
Ciudadanos tachan de farsa la “Operación Juchitán” del gobernador Salomón Jara, pues mientras la ciudad lidera en homicidios a nivel estatal, el cabecilla criminal Iván Sánchez, “El Comandante Cromo”, sigue prófugo.