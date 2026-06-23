Médicos del programa ‘Salud Casa por Casa’ revelan el fracaso del IMSS-Bienestar

Médicos que trabajan en el programa federal “Salud Casa por Casa”, operado por el IMSS Bienestar, denuncian que ha sido un fracaso. Señalan falta de medicamentos e insumos, ausencia de transporte oficial —obligándolos a usar sus propios vehículos—, y una atención deficiente al paciente.

El proyecto, para el que se destinaron 5 mil millones de pesos, carece de planeación y se desarrolla bajo un enfoque “populista” o “electorero”, según expusieron en entrevista con Azteca Noticias.

“El gobierno federal debería bajarse de su pedestal y venir a conocer las deficiencias que aún presenta su programa... Hay falta de insumos en medicamentos, pues tienen que buscar la manera de comprarlo, y a veces pues no tienen ni para comer, entonces a quien le reclama el pacientes pues a nosotros”, añadió de los médicos.

Salud Casa por Casa: médicos denuncian que deben usar sus propios autos para atender pacientes

Los responsables de atender a los pacientes del programa “Salud Casa por Casa” explicaron que tienen que moverse con sus propios recursos, sin importar los riesgos a los que son expuestos durante los recorridos por todo el país.

“Nos tenemos que ir, a veces, en nuestros propios vehículos y pues obvio arriesgándose a que algo le pueda pasar a mi vehículo. El sector de salud, en el tiempo que yo llevo, ha ido disminuyendo en calidad, en atención, en servicios, en medicamentos, siento que no hay todo eso que nos hablan y nos prometen, creo que sí debería de haber una mejoría”, denunció.