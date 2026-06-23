Médicos del programa ‘Salud Casa por Casa’ revelan el fracaso del IMSS-Bienestar
Médicos del programa ‘Salud Casa por Casa’ denuncian falta de insumos, medicamentos y apoyo. Con más de 5 mil millones invertidos, los resultados son mínimos.
Médicos que trabajan en el programa federal “Salud Casa por Casa”, operado por el IMSS Bienestar, denuncian que ha sido un fracaso. Señalan falta de medicamentos e insumos, ausencia de transporte oficial —obligándolos a usar sus propios vehículos—, y una atención deficiente al paciente.
El proyecto, para el que se destinaron 5 mil millones de pesos, carece de planeación y se desarrolla bajo un enfoque “populista” o “electorero”, según expusieron en entrevista con Azteca Noticias.
“El gobierno federal debería bajarse de su pedestal y venir a conocer las deficiencias que aún presenta su programa... Hay falta de insumos en medicamentos, pues tienen que buscar la manera de comprarlo, y a veces pues no tienen ni para comer, entonces a quien le reclama el pacientes pues a nosotros”, añadió de los médicos.
Salud Casa por Casa: médicos denuncian que deben usar sus propios autos para atender pacientes
Los responsables de atender a los pacientes del programa “Salud Casa por Casa” explicaron que tienen que moverse con sus propios recursos, sin importar los riesgos a los que son expuestos durante los recorridos por todo el país.
“Nos tenemos que ir, a veces, en nuestros propios vehículos y pues obvio arriesgándose a que algo le pueda pasar a mi vehículo. El sector de salud, en el tiempo que yo llevo, ha ido disminuyendo en calidad, en atención, en servicios, en medicamentos, siento que no hay todo eso que nos hablan y nos prometen, creo que sí debería de haber una mejoría”, denunció.