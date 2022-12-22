Estado de salud de Pelé: ¿Qué son los cuidados paliativos y por qué los recibe?

El mundo del futbol se encuentra en vilo desde hace algunas semanas, pues Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, se encuentra internado en un hospital de Brasil por un tratamiento contra el cáncer de colon, pero que en las últimas semanas ha entrado en una situación crítica debido a disfunciones renales y cardiacas, según comunicó su familia.

Esta situación ha provocado que los médicos que lo atienden hayan incluido cuidados paliativos a su tratamiento, pues se trata de una stuación grave para su salud que ha requerido mayor vigilancia y cautela, razón por la que miles de mensajes de apoyo han comenzando a aumentar para mostrar su amor y respaldo a O'Rey Pelé.

Para entender un poco más lo que significa esta nueva fase en su atención médica, a continuación te explicamos qué son los cuidados paliativos y en qué momento se deben utilizar en los pacientes.

Pelé recibió mensajes de apoyo por su salud durante el Mundial de Qatar 2022|ANNEGRET HILSE/REUTERS

¿Cuáles son los tipos de cuidados paliativos?

El cuidado paliativo en los hospitales se administra cuando hay una enfermedad grave en un paciente, principalmente cáncer, y están enfocados en mejorar la calidad de vida mientras se lleva a cabo un tratamiento, pues el objetivo es tratar los síntomas de enfermedades delicadas y en especial los efectos secundarios de la respectiva medicación.

Cabe resaltar que el cuidado paliativo no es lo mismo al cuidado terminal, sobre todo porque estos cuidados "de apoyo", como también son conocidos, se pueden aplicar en todas las edades y todas las fases de una enfermedad grave, pero en especial porque son paralelos a la administración de un tratamiento.

¿Cuidado paliativo es lo mismo que atención terminal?

La respuesta es no. Si bien el cuidado paliativo está enfocado en mitigar síntomas, tratar efectos secundarios y mejorar la calidad de vida; sin embargo, el punto diferenciador es que los cuidados paliativos van de la mano con tratamiento y medicamento, de ser el caso, mientras que la atención terminal se da cuando ya no se sigue ningún proceso de curación y hay resignación por ser incurable.

Tanto el cuidado paliativo como la atención terminal son administrados por personal especializado, quienes se enfocan en necesidades no solo físicas, sino emocionales, espirituales, mentales y sociales, de acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer.

Por otro lado, cabe resaltar que atención terminal ya incluye el tratmiento paliativo, por lo que hay una diferencia entre ambos y es que la segunda está fundamentado en el apoyo para mantener la vida digna durante el combate a una enfermedad.

