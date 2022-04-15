Entrada a Carnaval de Río de Janeiro, solo con pasaporte de vacunación

El consejo de planificación del Carnaval de Río de Janeiro dijo este jueves que se requerirá un pasaporte de vacunación, un pase sanitario, para asistir al mundialmente famoso carnaval de Brasil.

La medida fue anunciada durante una conferencia de prensa del consejo de planificación del carnaval de Río de Janeiro donde el secretario de Orden Público de Río de Janeiro, Brenno Carnevale, aclaró que las personas "no tienen prohibido salir".

Brenno Carnevale / Secretario de Orden Público de Río de Janeiro:

Las personas no tienen prohibido salir a la calle. Las vacunas nos han permitido seguir con el desfile, tener una ciudad lo más normal posible.

Carnevale agregó que "esta es la respuesta, tenemos una ciudad custodiada por Orden Público, por Guardia Municipal, la gente que está en la calle tiene total libertad para estar en la calle".

El carnaval de Río de Janeiro fue cancelado en 2021 debido a la crisis sanitaria mundial. El feriado público de este año no coincidirá con el colorido desfile de la escuela de samba, que originalmente se realizaba en febrero en el "Sambódromo", que se pospuso para el 20 de abril.

Rodrigo Prado, el Ministro de Salud de Río de Janeiro aseguró que: "Durante las pruebas técnicas, la Liga Independiente de las Escuelas de Samba de Río de Janeiro (LIESA) ya estaba recogiendo los pasaportes de vacunación, ya inspeccionamos esta acción y todo funcionó muy bien. También esperamos que todas las personas traigan sus certificados de vacunación para poder ingresar al Sambódromo durante los desfiles".

Entrada al sambódromo del Carnaval de Río de Janeiro, solo con pasaporte de vacunación.

Afinan detalles para Carnaval de Río de Janeiro

Los seguidores afrobrasileños del candomble realizaron un ritual de limpieza en el Sambódromo antes del Carnaval de Río de Janeiro, luego de ser pospuesto debido al brote de la enfermedad del coronavirus.

La ceremonia de limpieza se realizó mediante el uso de agua bendita, cantos y bailes de los seguidores de la religión del Candomblé.

El Rey Momo es una de las figuras más tradicionales del carnaval. En la mitología griega, Momo era el dios del deleite y la revelación.

“La procesión del Carnaval 2022 es un momento de suma importancia para la salud y la prosperidad de nuestros juerguistas”, dijo el Rey Momo, Wilson Dias Neto.

Brasil es el hogar de la fe Candomblé, traída por esclavos africanos hace unos 400 años. Ahora es una de las religiones oficiales del país. Los sacerdotes pertenecientes a la religión caen en trance para comunicarse con el espíritu de los dioses y usan conchas como oráculos.