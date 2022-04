Escuela de samba LGBTQ, lista para Carnaval de Río en Brasil

Mientras algunos devotos desempolvan sus vírgenes y crucifijos para las procesiones de la Semana Santa , Mocidade, una escuela de samba LGBTQ, se prepara para los desfiles del Carnaval de Río, una fiesta que fue cancelada durante los dos últimos años debido a la contingencia sanitaria en Brasil.

Entre lentejuelas y maquillajes, los creativos de las escuelas de samba afinan detalles para el regreso del Carnaval de Río, el icónico espectáculo de la ciudad que resucitará en el Sambódromo.

As imagens da última Arerêtização antes da Avenida.



Tá chegando a hora 🏹💚



📸 Eduardo Hollanda pic.twitter.com/KiMw0JfUDL — Mocidade Independente (@GRESMIPM) April 13, 2022

Escuela de samba con integrantes LGBTQ participará en Carnaval de Rio

Mocidade, una escuela de samba LGBTQ es una de las escuelas de samba que participará en la emblemática fiesta de Brasil que para este 2022 se llevará a cabo entre los días 20 y 24 de abril.

Anderson Gomes, Drag Queen, asegura que “tenemos una responsabilidad que representar. Aquí hay familias, niños. Necesitamos mostrar que los homosexuales somos seres humanos comunes como cualquier otra persona. Podemos caminar en medio de una multitud sin ofender a nadie”.

En su entrevista para Reuters, Anderson, el también miembro de la escuela de samba Mocidade, agrega que “representamos a un grupo de personas y mostramos que los homosexuales son personas normales”.

Chega logo finalzinho de abril, preciso da Sapucaí toda brilhosa! pic.twitter.com/gbJcgfuYIL — Rio Carnaval (@RioCarnaval) April 9, 2022

Escuelas de samba inician cuenta regresiva para Carnaval de Rio 2022

Mientras tanto, arquitectos, artesanos, carpinteros, coreógrafos, costureros, diseñadores, mecánicos y soldadores efectúan los últimos retoques de las carrozas y disfraces que se utilizarán durante el Carnaval de Río 2022.

Deborah Hellen, integrante de la escuela de samba Mocidade, señala que “es una escuela que se abre, que tiene un corazón gigante, es una madre de verdad, abraza a todos con mucho amor”.

Mientras tanto, residentes de Rio como Jesica Marques Oliveira Da Silva, un ama de casa, ve con muy buenos ojos que la escuela de samba le abra las puertas a la comunidad LGBTQ , asegura que “es interesante, me gusta. No tengo nada en contra de la comunidad LGBTQ. Tengo muy buenos amigos y familiares y creo que es importante romper el tabú, es genial, me gusta”.