¡Ponte Nuevo, Nuevo León! La historia de Samuel García, posible aspirante a la presidencia

Del uso del spanglish, hasta las polémicas junto a su esposa Mariana Rodríguez, esta es la historia del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien ha sido señalado por diversos como un posible candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano (MC).

Nuevo León es el mejor estado para invertir y hacer negocios, y queremos que todo el mundo lo sepa. pic.twitter.com/s3vPoDyjWG — Samuel García (@samuel_garcias) August 4, 2023

¿Qué estudió Samuel García?

Samuel García nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 de diciembre de 1987, por lo que actualmente tiene 36 años. Estudió la licenciatura en Derecho y Finanzas, posteriormente, una maestría en Derecho Público, ambas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Estudió un doctorado en Política Pública y Administración Pública en la entonces Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey, y cursó otro doctorado en Derecho Fiscal en la Universidad ITAC. Recientemente, finalizó su tercer doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

¿Cómo ingresó a la política Samuel García?

Los primeros pasos del militante de Movimiento Ciudadano (MC) fue su integración a la organización "Rescatemos Nuevo León" y en 2017 se convirtió en el líder del partido naranja en el estado. Posteriormente, en enero de 2018, se registró como precandidato al Senado de México y ganó la elección.

En 2021 se confirmó la candidatura de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León. Desde su comienzo, el funcionario recibió críticas, pues ha sido señalado de ser un "influencer en la política" junto a su esposa Mariana.

Una de sus primeras polémicas fue cuando se encontraba en campaña, pues se lanzó en más de una ocasión contra Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", exgobernador del estado. Asimismo, fue criticado cuando, junto a Mariana Rodríguez, cuidó en su casa a un bebé del centro de protección DIF capullos durante dos días.

¿Cuándo sale como gobernador Samuel García?

Samuel García tomó el cargo de gobernador de Nuevo León el 4 de octubre de 2021, por lo que su mandato terminaría en 2027. A pesar de que afirmó en 2022 que le interesaba buscar la presidencia para las elecciones 2024, en otras ocasiones dijo que terminaría sus años como gobernador de la entidad. La sequía del estado ha sido uno de los principales retos durante su gestión.