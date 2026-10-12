Diputados aprueban en Comisión de Hacienda la Ley Federal de Derechos 2027

En el marco de la discusión del Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2027. Con una votación de 27 votos a favor y 10 en contra, la mayoría integrada por los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se impuso ante los señalamientos de la oposición, dejando listo el proyecto que establece las cuotas y montos que la ciudadanía y extranjeros deberán pagar el próximo año por la prestación de servicios públicos del gobierno federal.

Tras el aval en lo general, la mesa directiva de la comisión decretó un receso para ordenar la presentación de reservas y abrir posteriormente la discusión en lo particular. En esta fase se revisarán las propuestas de modificación planteadas por los distintos grupos parlamentarios antes de que el dictamen sea remitido al Pleno de San Lázaro para su votación definitiva y posterior envío al Senado de la República.

¿Qué cuotas aumentarán para el próximo año 2027?

El dictamen aprobado proyecta una actualización en las tarifas de diversos derechos y servicios clave prestados por las dependencias federales. Entre los ajustes más significativos que contempla el proyecto destacan los incrementos en el cobro por trámites migratorios y la expedición de permisos de ingreso para visitantes extranjeros en territorio nacional. Asimismo, la propuesta incluye aumentos en las cuotas por el uso y aprovechamiento del espacio aéreo nacional, así como en la expedición de pasaportes y servicios consulares prestados a connacionales en el exterior.

El diputado de Morena, Humberto Fernández, defendió la propuesta de incrementar las tarifas migratorias y consulares contemplada en el Paquete Económico 2027. El legislador argumentó que los ajustes responden a mayores costos de operación, tecnología y seguridad, además de seguir una tendencia que, aseguró, también se registra en Estados Unidos y Europa.