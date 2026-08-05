Notas
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Oficial: Los 4 estados a los que puedes viajar sin la visa americana pegada en el pasaporte y sólo con la forma DSP-150
La visa americana es uno de los documentos indispensables en caso de querer viajar a Estados Unidos, pero ¿podrías viajar sin necesidad de tenerla?
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Lanzan pasaporte conmemorativo con este cambio de imagen y solo podrás sacarlo con una cita en estas oficinas en Washington
Estados Unidos ya emite un pasaporte con la imagen de Donald Trump por su 250 aniversario. Te contamos quién puede obtenerlo y por qué ha generado polémica.
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CONFIRMADO| Estos dos países podrían bloquear tu ingreso si postergaste la renovación del pasaporte
Si planeas un viaje por tierra, revisa la vigencia de tu pasaporte. Dos países endurecieron sus reglas y podrían impedir el ingreso a quienes no cumplan.
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Confirmado: Mexicanos podrán entrar a Canadá sin visa en julio 2026 si cumplen este requisito clave
¿Viajas a Canadá? Conoce quiénes necesitan visa, qué mexicanos están exentos, cuánto cuesta el trámite y cuáles son los requisitos para solicitarla.
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Vincula tu pasaporte a tu wallet del celular en estos sencillos pasos y ya podrás usarlo para pasar en el aeropuerto
¿Sabías que ya puedes tener el pasaporte en tu wallet? Algunos países ya lo están implementando y podrías llevarte una enorme sorpresa; te contamos.
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Oficial y confirmado | El pasaporte no basta para los mexicanos: Los documentos que necesitas para viajar a Canadá en 2026
¡Mucha atención! Si quieres viajar a Canadá es muy importante tomar en cuenta los documentos que las autoridades plantean; aquí te enlistamos todos.