Sanofi anuncia que su vacuna contra Covid-19 tiene 57.9% de eficacia

La farmacéutica francesa Sanofi anunció que su vacuna contra Covid-19 mostró una eficacia de 57.9 por ciento contra cualquier enfermedad sintomática, en un ensayo de fase tres para el que se aplicaron dos dosis del biológico.

En un comunicado, la compañía explicó que su vacuna produce “respuestas inmunitarias sólidas y un perfil de seguridad favorable en múltiples entornos”.

En los ensayos de eficacia se aplicó la vacuna de Sanofi como refuerzo a participantes que tenían un esquema primario de inmunización con biológicos ya autorizados, esto indujo un aumento de anticuerpos neutralizantes de 18 a 30 veces en todas las plataformas de vacunas y grupos de edad.

We're pleased to share the latest news about our #COVID19 vaccine. — Sanofi (@sanofi) February 23, 2022

El fármaco, que se desarrolló en conjunto con el laboratorio británico GSK, también se aplicó como esquema primario (primera y segunda dosis) y posterior refuerzo, lo que aumentó los anticuerpos neutralizantes de 84 a 153 veces “en comparación con los niveles previos a la tercera dosis”.

Los datos del estudio VAT08 mostraron que dos dosis de la vacuna generaron una eficacia de 57.9 por ciento contra cualquier enfermedad sintomática de Covid-19.

El estudio también reveló que el biológico proporcionó una protección de 100 por ciento contra enfermedades graves y hospitalizaciones, así como una eficacia de 75 por ciento en casos moderados a graves.

Los primeros datos de la vacuna también mostraron una eficacia de 77 por ciento contra cualquier contagio de Covid-19 sintomático, asociado a la variante Delta que se detectó por primera vez en India.

Sanofi buscará que la FDA apruebe su vacuna

Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Sanofi, declaró que la vacuna mostró “una eficacia sólida en el desafiante entorno epidemiológico actual”, ya que no se ha realizado otro estudio de fase tres “durante este periodo con variantes de preocupación, incluida ómicron”.

Después de dar a conocer estos resultados, Sanofi confirmó que está en conversaciones con la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para obtener la autorización regulatoria para la vacuna.

#News for #investors and #media: Following phase 3 data, including strong booster results, we will now seek marketing authorisations for an adjuvanted #COVID19 vaccine candidate co-developed with @Sanofi. — GSK (@GSK) February 23, 2022

“Estamos seguros de que esta vacuna puede desempeñar un papel importante a medida que continuamos abordando esta pandemia y preparándonos para el periodo posterior”, concluyó Roger Connor, presidente de GSK.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió autorización para usar las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat y Novavax, pero aclaró que las agencias reguladoras nacionales aprueban otros fármacos en países específicos.

