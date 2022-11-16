Sansores exhibe chats entre magistrado electoral y “Alito” Moreno

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló presuntos chats entre el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno y el magistrado electoral, Felipe Fuentes Barrera.

En el programa Martes de Jaguar, Sansores exhibió presuntos tratos entre el magistrado electoral y "Alito" Moreno desde el año 2020.

La gobernadora de Campeche dio a conocer de supuestos chats entre "Alito" Moreno y el magistrado electoral a lo largo de ese año y en el que también mencionan al senador Ricardo Monreal, a quien llaman "RM" para arreglar un "asunto".

Durante el Martes de Jaguar, Layda Sansores se lanzó contra Ricardo Monreal a quien llamó traidor no solo por presuntamente financiar el partido Fuerza por México, sino por acudir a la marcha del INE del pasado domingo.

AMLO niega que conflicto de Layda Sansores con Monreal fracture Morena

Cuestionado sobre el enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche y el senador Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que se fracture el movimiento, pues dijo que el verdadero protagonista es el pueblo y no ninguna figura política.

“El papel protagónico de transformación lo tiene el pueblo. La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo, no en ningún líder por importante que sea para que no vayan a levitar y se sientan como antes”, dijo durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | En el día después de que la gobernadora de Campeche, @LaydaSansores llamó al coordinador de los senadores de Morena, @RicardoMonrealA "cínico, traidor, incongruente, cobarde y llorón", el presidente @lopezobrador_ descartó pedirles que frenen su pleito. pic.twitter.com/qTyI5steXY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

Además, dijo que no se pronunciará sobre el conflicto que hay entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, pues la gente estaba muy politizada.

Ayer, el senador de Morena presumió un amparo que se le otorgó para que Layda Sansores se abstenga de mencionarlo tanto en sus redes sociales personales como en las del gobierno de Campeche.