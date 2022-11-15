_Ricardo Monreal obtiene amparo contra Layda Sansores

El senador de Morena, Ricardo Monreal, informó que obtuvo un amparo que interpuso para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no haga publicaciones en su contra.

A través de redes sociales, Ricardo Monreal aseguró que la gobernadora de Campeche había ya violado un amparo que se había interpuesto hace unos días.

"Aunque ya se había concedido la suspensión, se violó y por tanto se violó la constitución y la ley. Hoy se me ha otorgado la suspensión definitiva, con el propósito que cesen de actos que dañen mi honor y prestigio", declaró.

Ayer se me otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora de Campeche. Luchemos por que la Constitución y la ley se respeten. Mi convicción como maestro universitario y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica. pic.twitter.com/1rzIb81GBr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2022

Ordenan borrar publicaciones de Layda Sansores contra Ricardo Monreal

El senador de Morena dijo que el amparo que obtuvo ordena incluso que se borren de las redes sociales cualquier publicación de Layda Sansores en su contra.

"Ordena desaparecer o eliminar cualquier alusión mía de las redes del gobierno del estado, de ella y de comunicación social, tampoco lo han hecho, es la buena noticias", explicó Ricardo Monreal.

El senador de Morena aseguró que a pesar del amparo que obtuvo, cree que seguirán las publicaciones en su contra por parte de Layda Sansores.

“Creo que seguirán violando sistemáticamente la ley”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Layda Sansores en su martes del jaguar, que se realiza cada martes, reveló presuntas conversaciones entre Ricardo Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Este martes, la gobernadora de Campeche anunció en redes sociales que este martes de jaguar habrá “regalos sorpresa para los niños que se portaron bien y también para los que se portaron mal”.

Tras la publicación de estas conversaciones, Ricardo Morneal acusó a Layda Sansores de violar la ley y de intervenir comunicación por lo que pediría su desafuero como gobernadora de Campeche.