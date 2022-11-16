¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del hoy 16 de noviembre

Este 16 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas relacionados a la política, como la Reforma Electoral. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO rechaza opinar de conflicto Sansores-Monreal

El Presidente López Obrador descartó posicionarse sobre el conflicto entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el s enador de Morena, Ricardo Monreal, y descartó que esto afecte al movimiento o al partido, de cara a las elecciones de 2023 y 2024.

"El papel protagónico de transformación lo tiene el pueblo... La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo, no en ningún líder por importante que sea para que no vayan a levitar y se sientan como antes", opinó.

#EnLaMañanera | En el día después de que la gobernadora de Campeche, @LaydaSansores llamó al coordinador de los senadores de Morena, @RicardoMonrealA "cínico, traidor, incongruente, cobarde y llorón", el presidente @lopezobrador_ descartó pedirles que frenen su pleito. pic.twitter.com/qTyI5steXY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

AMLO anuncia marcha para el 27 de noviembre

El mandatario anunció que se realizará una marcha el próximo 27 de noviembre, la cual saldrá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo, con motivo de su informe por el cuarto año de gobierno.

Durante la mañanera, López Obrador explicó que la movilización no es en respuesta a la marcha del INE, sino que recorrió su informe de gobierno, ya que debido a que el 1 de diciembre cae entre semana, la gente no acude al evento.

"La gente quiere que marchemos el 27, un domingo"



El presidente @lopezobrador_ anunció #EnLaMañanera que el 27 de noviembre encabezará una marcha para defender su #ReformaElectoral pic.twitter.com/k4rcd5SzvN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

AMLO llama al diálogo en el conflicto Ucrania-Rusia

El Presidente López Obrador se pronunció sobre el conflicto en Ucrania, luego de la reunión de emergencia de la OTAN, por impacto de misiles rusos en Polonia, y reiteró el llamado al diálogo y a la paz.

"Pienso que hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto. Es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, que no se tarden, porque no hay otra salida, desde luego que es la más racional y la más humana", dijo.

AMLO llama a ciudadanos a defender Reforma Electoral

El Presidente aseguró que en caso de que no se aprueba la iniciativa de Reforma Electoral, los ciudadanos deben de seguir pugnando por una reforma que permite tener elecciones más baratas y que impidan los fraudes.

"Llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de Reforma Electoral para que quede constancia de que están actuando de manera antindemocrática si se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir: que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, de que es para reelegirme", explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ convocó a los ciudadanos mantener la defensa de su #ReformaElectoral que implica cambios en la Constitución y está en comisiones de San Lázaro. pic.twitter.com/0J8uEdRH35 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 16 de noviembre?



En la conferencia de prensa, López Obrador habló principalmente de la Reforma Electoral, también dio algunas palabras sobre el conflicto entre Sansores y Monreal, además de la marcha que encabezará el 27 de noviembre, con motivo de su cuarto informe de gobierno. Estas fueron las frases más destacables de la mañanera de hoy 16 de noviembre.