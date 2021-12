¿Cómo celebran la Navidad en otros países del mundo?

En la mayoría de los países la Navidad se celebra en familia, pero cada uno con sus propias tradiciones, por ejemplo, México es conocido por sus posadas, grandes nacimientos o la cena de pavo con romeritos. Pero, ¿cómo celebran en otros países la Nochebuena?

La Navidad es una de las épocas favoritas de muchas personas, pues aunque tiene un origen religioso, también es una oportunidad para convivir con la familia y reunirse para cenar en medio de luces decorativas y el tradicional árbol navideño, sin embargo, las tradiciones son diferentes en todo el mundo.

Así celebran Navidad en otros países

Australia

En este país, la Navidad se festeja en verano, por lo que las personas celebran la fecha al aire libre, en playas o parques. Además, el festejo de la temporada navideña comienza el primer sábado de noviembre, con el “Adelaide Christmas Pageant”, una peregrinación en la que participan miles de personas que llevan velas y cantan temas religiosos.

Spotted: se acerca la Navidad y Santa disfruta del verano y las playas en Australia antes de iniciar su arduo trabajo 🇦🇺☀️



Ustedes qué prefieren, ¿Navidad fría o calurosa? 👀#ChristmasAustralia #SantaInAustralia #NavidadEnAustralia pic.twitter.com/IYtixU6R5D — Erika Thompson (@AusEmbCO) December 22, 2021

Japón

En el país asiático no todos celebran la Navidad, ya que solo el uno por ciento de la población es cristiano, no obstante, quienes lo celebran tienen una tradición particular, pues su cena consiste en comer pollo de Kentucky Fried Chicken.

Filipinas

En Filipinas la Navidad se celebra con el Ligligan Parul Sampernandu (Festival de los Farolillos Gigantes), el cual se realiza el sábado previo a la Nochebuena. Durante esta tradicional celebración, los 11 pueblos de Filipinas compiten por construir el faro más grande, algunos pueden llegar a medir hasta seis metros y su construcción comienza cinco meses antes.

Además, desde septiembre empiezan a iluminar sus calles con luces y las quitan hasta el primer domingo de enero, ya que la mayor tradición aquí son las luces.

¿En qué país del mundo decoran las calles con motivos navideños en AGOSTO?

En #Filipinas #Taguig #Navidad pic.twitter.com/1snfrMFetv — Jorge Mojarro (@Mojarromero) August 18, 2019

Nueva Zelanda

Para Nueva Zelanda la Nochebuena se festeja en plena primavera, y su principal atracción es el “árbol de navidad”, que es completamente diferente al que conocemos en México.

Su decoración navideña es un árbol llamado Pohutukawa, que es nativo del país y solo florece en diciembre. Se caracteriza por sus flores de color rojizo, que se asocia a la Navidad.

Los pohutukawas ya han empezado a florecer en Nueva Zelanda, signo inequívoco de que se acerca la Navidad.

📸 Instagram pic.twitter.com/OiCaqkPOee — Carmen Sereno (@spicekarmelus) November 20, 2020

Rusia

Los rusos comienzan la festividad 40 días antes, pues previo a la Nochebuena dejan de comer carne durante 40 días, además ellos celebran la Navidad el 7 de enero, cuando se reúnen en familia para cenar y colocan regalos debajo de un abeto, que después se entregan a sus seres queridos.

Moscú completamente preparado para el festival 🎄 de Navidad - Rusia. pic.twitter.com/KFpjzo5O92 — Marisa Alcayaga (@AlcayagaMarisa) December 21, 2021

España

Lo más tradicional en este país es terminar la Navidad con la Misa del Gallo para celebrar el nacimiento del hijo de Dios, ahí cantan villancicos y rezos. La misa comienza al terminar la cena navideña en familia.

Aunque cada país tiene sus propias tradiciones para fetejar la Navidad, todos coinciden en hacerlo con su familia y con fastuosas decoraciones en sus calles y hogares.