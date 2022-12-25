Santa Claus llega al zoológico para compartir el espíritu de Navidad

La Navidad llegó para iluminar de paz, amor y alegría también hasta los animales del zoológico, donde Santa Claus no se olvidó de ellos y acudió para compartir el espíritu de las fiestas decembrinas.

Se trata del zoológico de Toronto, Canadá, donde los diferentes tipos de animalitos que alberga el reciente se despertaron con una increíble sorpresa por parte de Santa Claus esta Navidad, desde cajas misteriosas y hasta botas que incluían todo tipo de regalos.

Los encargados de organizar el momento especial para los animalitos, fueron los empleados del zoológico, quienes detallaron que al igual que nosotros, el resto de las especies merecen celebrar la época navideña.

Entre los curiosos regalos que recibieron los leones, orangutanes y llamas, se encuentran comida envuelta con papel, regalo e incluso juguetes para que puedan entretenerse.

Merry Christmas from our family to yours 🎁🎄



Watch as the Keepers prepared some special holiday enrichment for the animals in their care 🎄 Which animal are you most like when you open your gifts? pic.twitter.com/4f6kD5DLZd — The Toronto Zoo (@TheTorontoZoo) December 25, 2022

En Guatemala Santa Claus también visita a los animales

Pero el zoológico de Toronto no fue el único que Santa Claus decidió visitar esta Navidad, pues en Colombia y Guatemala los animalitos también se vieron honrados con la presencia de este personaje días antes del 25 de diciembre.

Todo formó parte del famoso recorrido navideño del Zoológico La Aurora, que se realiza año con año para que las especies puedan vivir la emoción de la temporada decembrina.

En 2022 no fue la excepción, ya que el pasado 20 de diciembre Papá Noel llevo a cabo un recorrido para consentir a los animales como mejor se merecen.

Santa Claus lleva regalos a los animales del Zoológico en Navidad|SANDRA SEBASTIAN/REUTERS

En esta ocasión Santa consistió a los habitantes del Zoológico La Aurora, localizado en Guatemala, alimentos especiales para cada uno, así como diferentes juguetes que los animalitos podrán ocupar por el resto del año.

Así fue como Papá Noel alegró a las diferentes especies, entre las que se encuentran jirafas, chimpancés, pumas, lémures y perros africanos.

Pero esto no será todo porque los encargados del reino animal ya adelantaron que para fin de año, preparan una sorpresa muy especial para todos los habitantes, en la que además algunos visitantes podrán ser partícipes de la gran aventura.