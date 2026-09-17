Los recolectores de sargazo respiran niveles elevados de un gas potencialmente mortal

El sargazo que llega a las playas no solo representa un problema ambiental. Cuando grandes cantidades de esta macroalga se acumulan y comienzan a descomponerse, pueden liberar sulfuro de hidrógeno (H₂S), un gas que puede afectar los sistemas respiratorio, neurológico, ocular y gastrointestinal.

Un estudio publicado en la revista científica Harmful Algae midió por primera vez de manera directa la exposición de trabajadores encargados de retirar sargazo en el Caribe mexicano durante el histórico arribo de 2025.

¿Cuánto sulfuro de hidrógeno respiraron los recolectores de sargazo?

Los investigadores colocaron sensores portátiles a 35 trabajadores de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Mahahual, en Quintana Roo. Los dispositivos registraron la concentración del gas segundo a segundo durante las jornadas de limpieza.

Los niveles fueron desde menos de 1 partes por millón (ppm) hasta 50.8 ppm. El 46.3% de las mediciones superó 1 ppm, mientras que 1.7% rebasó los 10 ppm y también se registraron picos por encima de 50 ppm.

Los trabajadores reportaron síntomas como dolor de cabeza, irritación, ardor, dermatitis y fatiga, además de manifestaciones respiratorias, neurológicas, oculares y gastrointestinales compatibles con la exposición al H₂S.

¿Por qué el sargazo puede producir un gas tóxico?

El problema aparece cuando enormes cantidades de sargazo quedan acumuladas y comienzan a descomponerse en condiciones con poco oxígeno. En esas pilas, la concentración de H₂S puede aumentar considerablemente.

De hecho, investigaciones previas realizadas en Puerto Morelos ya habían encontrado concentraciones superiores a 5 ppm en 23.5% de las mediciones debajo de las acumulaciones, con algunos registros que superaron los 100 ppm.

Esto no significa que estar en una playa con sargazo implique automáticamente una intoxicación: el estudio señala que el mayor riesgo se concentra en quienes trabajan directamente con las acumulaciones, especialmente en condiciones de descomposición avanzada.

¿Qué recomienda el estudio para proteger a los recolectores?

Los investigadores plantean un límite de exposición de 1 ppm durante ocho horas y un límite de exposición de corto plazo de 5 ppm durante 15 minutos, además de monitoreo continuo y mayor protección para quienes realizan estas labores.