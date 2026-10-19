¡Premio de consolación! Saúl Monreal se registra para la alcaldía de Fresnillo tras declinar por gubernatura

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, tuvo que conformarse con un premio de consolación tras ser descarrilado de sus aspiraciones para la gubernatura de Zacatecas rumbo al proceso de 2027. Ante el candado antinepotismo impuesto por la dirigencia nacional de Morena, que impide la sucesión inmediata entre familiares directos al gobierno estatal para suceder a su hermano, el actual mandatario David Monreal, el menor de la dinastía monrealista anunció de manera oficial su registro como aspirante a la coordinación municipal de los comités de la transformación en Fresnillo, con el objetivo de gobernar por tercera ocasión dicha alcaldía.

Esta decisión ocurre en medio de una intensa fractura política dentro del morenismo zacatecano, marcada por la encarnizada pugna entre el "monrealismo" y el grupo que encabeza la exdelegada de Bienestar y senadora con licencia, Verónica Díaz Robles. La tensión escaló a mediados de septiembre de 2026, cuando la dirigencia nacional guinda nombró a Díaz Robles como la coordinadora estatal y virtual candidata a la gubernatura.

El propio Saúl Monreal denunció públicamente un trato inequitativo y un veto hacia su persona, recriminando que la dirigencia no aplicó el mismo criterio con la exdelegada, quien estuvo casada con su hermano Luis Enrique Monreal Ávila.

Saúl Monreal busca premio de consolación



El senador de Morena se registró para buscar la alcaldía de Fresnillo



Esto tras ser ignorado en sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas pic.twitter.com/ETjJOOJX9z — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 19, 2026

¿Qué sigue para Saúl Monreal? Su aspiración a regresar por la alcaldía de Fresnillo

Aunque Saúl Monreal amagó semanas atrás con no renunciar a su proyecto político e incluso dejó abierta la posibilidad de contender por vías externas, terminó cediendo tras sostener pláticas con la presidenta y acatar los lineamientos antinepotismo promovidos por el Comité Ejecutivo Nacional.

En un mensaje en video difundido en sus redes sociales, el senador reconoció que esperará el tiempo necesario para el siguiente ciclo gubernamental de seis años, aunque aclaró que no quita el dedo del renglón para gobernar la entidad en el futuro, declarando: "Sé lo que avanzamos y sé que nos faltó tiempo, pero también sé lo mucho que les duele a los fresnillenses el abandono y la frivolidad que actualmente padecen".

🟤Saúl Monreal acata reglas antinepotismo de Morena y buscará la alcaldía de Fresnillo en lugar de la gubernatura de Zacatecas



El senador @Saul_MonrealA anunció su registro para buscar la Coordinación Municipal de la Transformación en Fresnillo, Zacatecas, acatando las… pic.twitter.com/KVSX5TNK3t — Político MX (@politicomx) October 18, 2026

Sin embargo, el eventual regreso de Saúl Monreal a la alcaldía de Fresnillo evoca severas controversias del pasado reciente. Durante su segundo trienio al frente del municipio, en marzo de 2022, Fresnillo registró el indicador histórico más alto de percepción de inseguridad en todo el país según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, alcanzando un alarmante 97.1% de la población que se sentía insegura. Hoy, tras el revés político sufrido en la cúpula nacional y la designación de Verónica Díaz en el estado, la dinastía Monreal repliega sus fichas para no perder su principal bastión electoral al norte del país.