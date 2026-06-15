Saúl Monreal desiste por la gubernatura de Zacatecas, pero no descarta aspirar a nuevo cargo

Luego de bajarse formalmente de la carrera por la gubernatura de Zacatecas, el senador Saúl Monreal Ávila rompió el silencio para aclarar su futuro político ante las especulaciones. En una reciente entrevista, el legislador de Morena aseguró que se encuentra en un periodo de introspección familiar y dejó la puerta abierta para competir por otro cargo en el Estado en las próximas elecciones 2027.

El freno por nepotismo en Morena y el factor David Monreal

El giro en las aspiraciones de Saúl Monreal ocurrió debido a los candados institucionales de su propio partido. El legislador determinó retirarse de la contienda interna por la candidatura de Morena al gobierno del estado debido a que los estatutos y lineamientos internos prohíben estrictamente las prácticas de nepotismo, un escenario directo en la entidad dado que su hermano, David Monreal, es el actual gobernador de Zacatecas.

Me reuní con @Saul_MonrealA, senador por el estado de #Zacatecas, para dialogar sobre los retos y el fortalecimiento de nuestro movimiento en la entidad.



Seguiremos organizándonos desde el territorio, con unidad y cercanía al pueblo. #HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/bvOI3YJ3Fd — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 21, 2026

“Como ustedes saben, hace días tomé la definición de ya no participar para la gubernatura. Los estatutos, los lineamientos internos de Morena prohíben el nepotismo y, como un hermano está de gobernador, también lo entendí. Nunca seré un factor de división”, explicó Monreal Ávila de manera contundente, argumentando que prefiere la unidad partidista por encima de sus proyectos personales.

¿Se reactiva la opción de Fresnillo por tercera ocasión?

Tras cerrarse la puerta para el máximo cargo del estado, se comenzó a rumorear a que el nombre del senador se encuentra sobre la mesa como la carta fuerte del oficialismo para retener o recuperar el control de Fresnillo. Se trata de un territorio ampliamente conocido por el político, donde ya fungió como alcalde en dos periodos consecutivos entre 2018 y 2023.

A pesar de los rumores, Saúl Monreal matizó que, por el momento, no existe un interés formal o un registro oficial, aunque admitió que la propuesta no está descartada del todo y que se encuentra valorando minuciosamente los distintos escenarios antes de dar el siguiente paso en su carrera:

“Ahorita estoy en esa etapa de reflexión con mi familia, con mi hijos, mis nietas y ya después... Se ha manejado de la posibilidad de contender en Fresnillo, estoy en espera y ahorita no he tomado alguna decisión. Vamos a esperar... Sí, vamos a valorarla y vamos a ver los escenarios, por supuesto”, concluyó sobre la posibilidad de aparecer nuevamente en la boleta del municipio minero.

