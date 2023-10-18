Fideicomisos de Poder Judicial de la Federación no son un “guardadito”

Los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no son un “guardadito”, no fueron creados de forma ilegal y la Auditoría Superior de la Federación jamás ha detectado alguna ilegalidad en el manejo de los recursos.

Así fijaron su postura la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que destacaron hoy que los fondos no están destinados a beneficiar a los 11 ministros en funciones y a los 22 en retiro, y su extinción impacta directamente en los derechos laborales de los trabajadores.

Los #fideicomisos del #PoderJudicial no son un “guardadito”, no fueron creados de forma ilegal y la Auditoría Superior de la Federación jamás ha detectado alguna #ilegalidad en su creación y manejo de los recursos.



Así fijaron su postura la @SCJN y el Consejo de la #Judicatura… pic.twitter.com/AX27ifDcZc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

¿Cómo impacta la desaparición de los fideicomisos a los trabajadores?

Aunque el dictamen que se aprobó el martes en la Cámara de Diputados pasará todavía al Senado de la República para su aprobación, por lo que el procedimiento legislativo aún no está concluido, los máximos órganos del Poder Judicial advirtieron del impacto negativo de la desaparición de los fideicomisos.

La extinción de los fideicomisos “repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras”, destacaron en un comunicado.

Aún falta que legisladores discutan el presupuesto del Poder Judicial

Incluso subrayaron que la extinción de los fideicomisos no forman parte de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados.

“Este Proyecto de Presupuesto, que para 2024 implica la solicitud de 84,792.4 millones de pesos (4% superior a lo solicitado en 2023 de acuerdo a la inflación), todavía está pendiente de discusión en el Poder Legislativo junto con todo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, de acuerdo con las expresiones de diversas personas legisladoras, podría tener reducciones que afectarían también a las finanzas del PFJ”.

Los ministros no son beneficiarios de los fideicomisos en extinción

De forma puntual la Corte y el Consejo plantearon lo que denominaron la “información real” sobre los fideicomisos:

1. Los fideicomisos NO están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros.

"Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales".

2. Cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación

¿Cuáles son los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se extinguen?

1.- Pensiones Complementarias destinado a Mandos Superiores Pago

2.- Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo

3.- Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Médico Extraordinario Auxiliar a servidores públicos operativos -que son los de menores ingresos- en caso de extrema urgencia médica cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento de forma adecuada. El apoyo puede ser con carácter devolutivo según las circunstancias.

4.- Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CDs y Otros Proyectos Venta de discos compactos, Jurisprudencia, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, su gaceta y otras publicaciones. Para la divulgación a nivel nacional de las resoluciones que emitan los Tribunales de la Federación, para el financiamiento de nuevas publicaciones, así como financiar cualquier otro proyecto de interés para la SCJN.

5.- Remanentes Presupuestales de 1998 y anteriores para instalación y mantenimiento, adquisición o arrendamiento de inmuebles; también se destinan a construcción, reconstrucción, conservación, reparación, remodelación por causas de funcionalidad y demolición de inmuebles.

6.- Pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados. Pago de pensiones complementarias de magistrados de Circuito y jueces de Distrito del PJF.

7.- Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces Consiste en la asignación de una vivienda propiedad del PJF (transferidas por Banobras), cuando los Magistrados y Jueces son adscritos a un órgano jurisdiccional que implique su cambio de residencia. Se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los Magistrados y Jueces que tienen asignada una casa.

8.- Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF, con excepción de los de la SCJN Auxiliar a servidores públicos operativos -que son los de menores ingresos- en caso de extrema urgencia médica cuando las condiciones no les permiten atender el padecimiento de forma adecuada.

9.- Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal Desarrollar Centros de Justicia Penal Federal (Juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, y tribunales de segunda instancia, e incluso, la justicia penal para adolescentes).

10.- Fondo de apoyo a la administración de justicia adquisición, construcción y remodelación de órganos jurisdiccionales y su equipamiento; así como capacitación, mejoramiento y especialización de las personas públicas del PJF.

11.- Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas,

¿Quiénes son los beneficiados con los fideicomisos?

El personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.

La SCJN y el Consejo destacaron que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos. En 2019 la ASF realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos.

“El ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia, rindiendo cuentas de manera trimestral como lo puede comprobar cualquier ciudadano al consultarlos. https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/administrativa/fideicomisos.htm https://www.scjn.gob.mx/transparencia/fideicomisos Esta información se actualiza y publica, no solo en los portales de transparencia, sino también en el Diario Oficial de la Federación#”, puntualizaron.

