¿Cuáles serán los daños por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial?

Los trabajadores del Poder Judicial saben que las prestaciones que le otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están en grave riesgo, pues los diputados federales están empeñados en extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con la fina intención de apoderarse de 15 mil millones de pesos.

Así es, esos que dicen representar a los mexicanos, vienen haciendo oídos sordos a sus preocupaciones. Son recursos que apoyaban a cientos de familias. Francisca Olimpia Rayón Pichardo, auxiliar de oficina en el área de recursos humanos, es de esas voces que se niegan a escuchar.

Hay muchísima preocupación, es obvio que los fideicomisos apoyan a miles de trabajadores.

Francisca recibió apoyo del fideicomiso para los tratamientos contra el cáncer de su hija

Del fideicomiso de apoyo médico pudo completar los gastos hospitalarios por las complicaciones de diabetes de su madre; y los altos costos de los medicamentos de cáncer que requería su hija.

“Después de 34 años de trabajar en la Corte tenía la idea de que era para ciertos niveles y no, me abrieron los brazos, me ayudaron en todos los trámites” cuenta Francisca.

Pensión de los trabajadores reducirá a casi la mitad sin los fideicomisos

Entre los fideicomisos que quieren extinguir está el de pensiones, el cual se creó “para complementar lo que era la pensión del ISSSTE”, señala el magistrado Juan Carlos Cruz Razo.

Los fondos sirven para que aquellos mecanógrafos, mensajeros, operadores de fotocopiado, secretarias de funcionarios y auxiliares de oficina tengan un digno retiro y es que cuando cumplan 60 años de edad o 30 de servicio recibirán una pensión del con casi la mitad de su sueldo.

Es ahí cuando el fideicomiso cumple con su cometido porque el Poder Judicial les otorga una compensación garantizada para que su pensión tenga el monto de su último sueldo.

Trabajadores del Poder Judicial auguran un negro panorama para ellos y sus familias si se eliminan los fideicomisos

Si la extinción de los fideicomisos se perpetúa, el panorama para Francisca y sus 34 años de antigüedad, luce desolador.

“Yo esperaba ser beneficiaria del fideicomiso o espero si algo pasa, porque soy jefe de familia, soy madre soltera.”

Ya no habría compensación por el Día de la Madre o ayuda para la compra de sus anteojos. Es una historia de tantas que los legisladores ignoran.