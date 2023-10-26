SCJN rechaza amparo de “El Mochaorejas” por supuesta violación al debido proceso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las pretensiones del Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", su hermano y otros integrantes de su banda para que se les amparara por supuestas violaciones al debido proceso y al derecho a una defensa adecuada.

A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Primera Sala desechó este miércoles los recursos promovidos por los secuestrados por lo que será un tribunal federal el que tendrá la última palabra sobre el caso.

Por unanimidad de votos se resolvió desechar los recursos porque no planteaban cuestiones de constitucionalidad que correspondiera revisar a la Suprema Corte. También se desecharon los recursos de revisión adhesiva que interpuso la Fiscalía General de la República, porque se presentaron de forma extemporánea.

"El Mochaorejas" podría conservar su sentencia de 393 años

Con la decisión de la SCJN podría mantenerse firme la sentencia de un tribunal que anuló las condenas de 50 años de prisión impuestas a Daniel Arizmendi, ”El Mochaorejas”, y su hermano Aurelio, por el secuestro y asesinato de una víctima en la Ciudad de México en 1997.

Fue en abril pasado cuando, sin conceder la libertad de los secuestradores, a propuesta de la magistrada Isabel Cristina Porras y por unanimidad los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenaron que se investigue si se cometieron actos de tortura en contra de “El Mochaorejas” y sus compañeros para confesar sus plagios. El secuestrador está condenado a 393 años de prisión.

¿Cuál era el modus operandi de "El Mochaorejas"?

En noviembre de 2021 la Suprema Corte ya había rechazado la petición de los hermanos Arizmendi López, para atraer su caso, en el cual afirma que hubo varias irregularidades y violaciones al debido proceso.

El caso por el que se ampararon los Arizmendi es en el que se les acusa del secuestro de un locatario de la Central de Abasto, perpetrado el 6 de mayo de 1997, por quien pidieron 3 millones de dólares de rescate.

A la víctima le cortaron la oreja izquierda para enviarla a sus familiares y presionarlos para pagar el rescate; sin embargo, al no recibir dicho pago, lo asesinaron el 15 de mayo.

La banda de "El Mochaorejas" fue catalogada como una de las más violentas de México

La banda de secuestradores de Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, fue clasificada como una de las más violentas, por lo que la captura del líder y de sus integrantes, entre los que estaban sus hijos y hermano, se convirtió en una prioridad. En marzo de 1997 se formó un grupo especial con agentes de la policía Judicial Federal, del Estado de México y del entonces Distrito Federal para atraparlo.

Fue hasta el 17 de agosto de 1998 cuando “El Mochaorejas” fue detenido en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Naucalpan, en el estado de México y ahora purga una condena de más de 300 años de prisión.