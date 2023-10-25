¡Sentencia histórica en México! Integrantes del Cártel del Golfo reciben condena de mil 650 años por el secuestro de 68 personas

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas con residencia en Matamoros, dictó sentencia histórica de mil 650 años de prisión a dos integrantes de Cártel del Golfo acusados de secuestro agravado, portación ilegal de arma de fuego y narcotráfico, se trata de Christian Josué Galván Hernández y Santiago Betancourt Mora.

En septiembre de 2015 los sentenciados fueron detenidos por elementos de la extinta Policía Federal, quienes realizaban un recorrido por la calle Cerro San Miguel, en Reynosa, Tamaulipas donde mantenían en cautiverio a 66 personas en una casa de seguridad en la Colonia las Fuentes.

Al interior del domicilio las Fuerzas Federales rescataron a 32 hombres y cinco mujeres de nacionalidad mexicana y diez mujeres hondureñas; 12 hombres guatemaltecos y mujeres guatemaltecas, además de tres salvadoreños , entre las personas había seis menores de edad.

Al rendir su testimonio las víctimas identificaron a Christian Josué y Santiago como los sujetos que los habían secuestrado, esto luego de que de interceptarlos cuando iban a bordo de autobuses, para después llevarlos a la casa de seguridad donde estuvieron en cautiverio durante cuatro meses.

Secuestradores fueron capturados porque cometieron "un error" en su operación

De acuerdo a las indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y testimonios de los secuestrados, sus captores realizaron llamadas a sus familiares para exigir ciertas cantidades de dinero para liberarlos, algunas de las víctimas manifestaron haber sido abusadas sexualmente.

La detención tuvo lugar cuando las autoridades se percataron de que unos hombres portaban armas de fuego, por lo que les dieron seguimiento hasta un inmueble donde tenían privadas de la libertad a diversas personas. En el lugar se encontró narcótico y material bélico.

Posteriormente, y tras diversos procedimientos, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas con residencia en Matamoros, dictó sentencia condenatoria en contra Christian Josué y Santiago. Además impuso una multa de mil 650 años de prisión a cada uno, y 132 mil 250 y 132 mil 650 días multa, respectivamente.

Se trata de la sentencia más alta otorgada en México

La sentencia en contra de los miembros del Cártel del Golfo es la sanción de prisión sentencia más alta lograda por la procuración de justicia federal en toda la historia, después de la de dos mil 555 años de prisión impuesta a dos personas, obtenida en abril del año en curso, es decir, ambas sentencias logradas en esta administración de la Fiscalía General de la República.

Actualmente los sentenciados se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce “CPS-Durango”, con sede en Gómez Palacio, Durango.