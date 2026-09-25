El peligro inminente de que México se quede sin diésel por las decisiones de EU

Esto que se ve aquí es prácticamente lo que está sosteniendo la política de abastecimiento de diésel en México: un alfiler. Estamos sostenidos de un alfiler ante la posible y potencial crisis por desabasto de diésel que podría venir en el país. ¿A qué me refiero o qué es lo que está ocurriendo? Con la guerra de Estados Unidos en Irán y la guerra de Rusia en contra de Ucrania, los precios del petróleo se han ido por las nubes, alcanzando más de 100, 102 y hasta 105 dólares por barril en algunas ocasiones.

Esta situación ha disparado el precio del diésel en Estados Unidos, uno de los mayores productores de todo el mundo, del cual México es fuertemente dependiente. Se estima que entre el 25%, 30% o incluso hasta un 40% del abasto de diésel en territorio mexicano depende de lo que importamos de los Estados Unidos. Sin embargo, con el precio tan caro allá —superando los 6 dólares por galón—, ya se habla fuertemente de la posibilidad de prohibir las exportaciones de diésel estadounidense a otros países, una idea que incluso no le desagrada al presidente Donald Trump.

📣#Voces #CM | 💰 ¡La política de abastecimiento de diésel en México esta sostenida de un alfiler! ⛽



🔍 Carlos Mota (@SOYCarlosMota) nos explica cómo los conflictos entre Estados Unidos e Irán, así como el de Rusia contra Ucrania, han disparado los precios internacionales del… pic.twitter.com/iRxMksyYXI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2026

Las dos graves amenazas para México y el costo de los subsidios

Si esto llegara a ocurrir, habría dos graves problemas para México: número uno, un desabasto potencial fuerte de diésel para los camiones, tractocamiones y toda la flota vehicular de reparto que depende fuertemente de este combustible; y número dos, el impacto en el precio, con el cual las finanzas públicas podrían verse comprometidas todavía más.

En las últimas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado un subsidio del 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por diésel. Pero esto, además, tiene que ser complementado con dinero que pone Hacienda directamente del presupuesto para que el diésel no se dispare de precio. Vamos a ver qué pasa, pero los problemas potenciales ahí están: estamos dependiendo de un alfiler en el tema del diésel en estos meses.