¿Se acerca la tormenta tropical “Karina”? Estas son las zonas de baja presión con 90% de probabilidades de desarrollo en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional declaró este miércoles 26 de agosto que mantiene la vigiladas tres zonas de baja presión en el Pacífico que podrían convertirse en una tormenta tropical. Una de ellas mantiene una probabilidad del 90% de subir de categoría a dicho fenómeno.

¿Dónde están las zonas de baja presión y qué tan probable es que suban de categoría?

Zona de baja presión alcanza 90% de potencial ciclónico

El sistema que más llama la atención de las autoridades es una zona de baja presión ligada a la onda tropical 31, ubicada al suroeste de las costas de Michoacán.

Este fenómeno subió a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico tanto a 48 horas como a siete días. De llegar a convertirse en tormenta tropical, llevaría el nombre de "Karina".

¿Dónde está la posible tormenta tropical?

Actualmente, esta baja presión se localiza a mil 200 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

El reporte del clima dice que el sistema avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora mar adentro, por lo que se monitorea su trayectoria para vigilar posibles movimientos y formación de nubes.

Se vigilan 2 zonas de #BajaPresión en el océano #Pacífico que podrían generar #CiclonesTropicales en 48 horas. La más próxima a costas nacionales tiene 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico y se ubica a mil 200 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima. Detalles ⬇️ pic.twitter.com/xJZ5QYCzn8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 26, 2026

Formación de una segunda baja presión frente a Colima y Michoacán

A la par del primer sistema, los expertos esperan la formación de una segunda zona de baja presión más cerca al sur de Colima y Michoacán.

Según los pronósticos, esta área mantiene un 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Tercera zona de baja presión cerca de Baja California

Más alejada de la República Mexicana se encuentra una tercera zona de baja presión al oeste-suroeste de la península de Baja California.

Este fenómeno está a 3 mil 60 kilómetros de Cabo San Lucas, registrando un 50% de probabilidad de desarrollo a 48 horas y un 70% a siete días mientras se mueve por mar abierto.

Tormenta Tropical "Iselle": ¿Dónde está?

Por otro lado, la tormenta tropical "Iselle" pierde fuerza en aguas profundas.

Las autoridades informaron que el ciclón sigue su trayectoria hacia el oeste-noroeste alejándose por completo de las costas mexicanas, por lo que no representa ningún peligro para el país.