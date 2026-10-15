¡Cuida esa quincena! Hoy No Circula vuelve a activarse este jueves 15 de octubre en CDMX y Edomex

Así como el dinero no perdona nada, el Hoy No Circula tampoco. Este jueves 15 de octubre continúan activas las restricciones del programa ambiental creado para reducir la contaminación que aqueja todos los días al Valle de México.

Si tienes planeado usar tu auto, es importante que conozcas las siguientes placas que deben quedarse en casa para evitar una multa, más si apenas comienza la quincena.

Hoy No Circula en jueves: ¿cómo opera?

¿Está tu auto en la lista? Este jueves la calidad del aire no reporta niveles críticos, pero ciertos autos deben suspender la circulación por obligación en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); ¿cuáles son?



Autos con engomado verde

Autos con terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Qué autos circulan todos los días en CDMX y Edomex?

Hay coches, que sin importar si hay contingencias ambientales activas, pueden circular todos los días, sin el riesgo de enfrentar multas, entre ellos:



Holograma “00” o “0” vigente: pueden circular todos los días, salvo que las autoridades emitan restricciones adicionales.

Vehículos eléctricos e híbridos: incluyendo eléctricos puros, híbridos enchufables (PHEV/REEV) e híbridos convencionales (HEV) con placa ecológica o autorización correspondiente.

Motocicletas: están exentas en Fase I del programa.

Vehículos con peso vehicular de menos de 400 kg.

Matrícula de auto antiguo/clásico (expedida por CDMX, según norma local).

Vehículos con placas para personas con discapacidad, debidamente identificados y con autorización.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 40 municipios del Estado de México, incluyendo el Valle de Toluca y regiones de Santiago Tianguistenco.

Valle de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Hasta el momento, no se prevé que el programa ambiental se extienda a más zonas. Aunque el nuevo mapa del Valle de México ya incluye municipios de Hidalgo y Morelos, el ordenamiento territorial no contempla cambios en su aplicación durante lo que resta de 2026.

