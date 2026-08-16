¡No te asustes! La fecha y hora exactas en que sonará la alerta sísmica en tu celular

No entres en pánico. Millones de celulares en México emitirán el sonido de la alerta sísmica directamente en las pantallas de los celulares, por ello, para que no te tome desprevenido en tus actividades diarias, te compartimos la fecha confirmada, el horario exacto y todo lo que debes saber sobre esta medida.

Fecha y hora exacta en la que sonará la alerta sísmica en tu celular

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que la altera sísmica sonará en los celulares el próximo sábado 19 de septiembre 2026 alrededor de las 12:00 horas, esto como parte del Segundo Simulacro Nacional.

El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo de forma nacional, por lo que la alerta sísmica sonará en la Ciudad de México, Estado de México y otras regiones de la República Mexicana.

🚨 ¡La prevención nos prepara para actuar!



Este 19 de septiembre, a las 12:00 horas, participa en el #SegundoSimulacroNacional2026. Conoce cómo actuar ante una emergencia y recuerda #LaPrevenciónNuestraFuerza. 🤝⚠️ pic.twitter.com/hFeOfXnZ9Y — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 13, 2026

¿Cómo funcionará el mensaje de alerta sísmica en los celulares de México?

El sistema de la alerta sísmica en México opera mediante la tecnología celular, mejor conocida como "cell broadcast", conectándose de forma simultánea con los altavoces públicos, pero ¿cómo será el mensaje que llegará a los celulares?

El mensaje de la alerta sísmica llegará en forma de una notificación emergente de texto, el cual interrumpe la pantalla de forma prioritaria, acompañada de un sonido estridente y vibración continúa durante aproximadamente ocho segundos.

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México”.

¿Qué hacer cuando se active la alerta sísmica en los celulares?

Cuando se active la alerta sísmica en tu celular, debes mantener la calma, suspender de inmediato tus actividades y evacuar o replegarte a zonas de menor riesgo, priorizando tu seguridad física por encima de rescatar el teléfono.

De acuerdo con los protocolos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), debes seguir pasos específicos tanto para tu seguridad general como para el uso correcto de tu dispositivo móvil:

